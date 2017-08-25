В Кирове дети обманутых дольщиков записали стихотворное обращение к Путину

В Кирове дети обманутых дольщиков записали стихотворное обращение к Путину25 августа 2017 Служба новостей progorod43.ru Возрастное ограничение: 0+
скриншот видео жильцов слободы «Новое Сергеево»
Кировские семьи больше года не могут получить купленное жилье
Обманутые дольщики из слободы «Новое Сергеево» города Кирове вместе со своими детьми записали видеообращение к Путину. Информацию об этом опубликовали на портале 1istochnik.ru.
Стихотворение дети прочитали на фоне своего недостроенного жилья.
В тексте стихотворения они просят главу государства повлиять на ситуацию и разобраться с руководителем компании «Техкомсервис», из-за которого, по их словам, более года их семьи не могут получить свое жилье.
Ну где дядя Путин? Ну пусть он придёт,
Быть может, порядок хоть он наведёт,
Логунова пусть в угол поставит
И дом наш достроить заставит.
Вступили в долёвку, и кажется мне,
Мы стали чужими в огромной стране.
Ведь так не должно быть на свете,
Чтоб были бездомными дети.
Напомним, что в слободе «Новое Сергеево», которая находится в заречной части Кирова, расположено 18 двух- и трехэтажных домов. Часть жильцов планировали заехать в свои квартиры ещё в начале прошлого года, однако до сих пор ждут окончания строительства.
Кстати, жильца «Нового Сергеева» уже неоднократно выходили на пикеты с плакатами. Также они исполнили песню, в которой выразили недовольство происходящему. Пока положение кировчан не изменилось, жители по-прежнему ждут, когда их пустят в свои квартиры. Жители надеются, что после просмотра видео, Владимир Путин повлияет на ситуацию.
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