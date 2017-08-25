В Кирове дети обманутых дольщиков записали стихотворное обращение к Путину

Обманутые дольщики из слободы «Новое Сергеево» города Кирове вместе со своими детьми записали видеообращение к Путину. Информацию об этом опубликовали на портале 1istochnik.ru.

Стихотворение дети прочитали на фоне своего недостроенного жилья.

В тексте стихотворения они просят главу государства повлиять на ситуацию и разобраться с руководителем компании «Техкомсервис», из-за которого, по их словам, более года их семьи не могут получить свое жилье.

Ну где дядя Путин? Ну пусть он придёт,

Быть может, порядок хоть он наведёт,

Логунова пусть в угол поставит

И дом наш достроить заставит.

Вступили в долёвку, и кажется мне,

Мы стали чужими в огромной стране.

Ведь так не должно быть на свете,

Чтоб были бездомными дети.

Напомним, что в слободе «Новое Сергеево», которая находится в заречной части Кирова, расположено 18 двух- и трехэтажных домов. Часть жильцов планировали заехать в свои квартиры ещё в начале прошлого года, однако до сих пор ждут окончания строительства.

Кстати, жильца «Нового Сергеева» уже неоднократно выходили на пикеты с плакатами. Также они исполнили песню, в которой выразили недовольство происходящему. Пока положение кировчан не изменилось, жители по-прежнему ждут, когда их пустят в свои квартиры. Жители надеются, что после просмотра видео, Владимир Путин повлияет на ситуацию.