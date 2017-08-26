В Кировской области женщина ушла в лес и исчезла

В Кировской области женщина ушла в лес и исчезла26 августа 2017 Служба новостей progorod43.ru Возрастное ограничение: 0+
vk.com/lizaalert_kirov
Женщина исчезла 25 августа
В Кировской области пропала женщина. Об этом рассказали активисты поискового отряда "Лиза Алерт Киров".
Зинаида Алексеева 25 августа 2017 года около 6:20 ушла в лес у деревни Денисовы Слободского района и исчезла.
Приметы пропавшей:
- рост 155 сантиметров, полного телосложения, карие глаза, светлые короткие волосы;
- была одета в камуфлированную куртку, синюю кофту, спортивные синие штаны с белыми лампасами, черные ботинки. С собой взяла синее пластиковое ведро, белый полиэтиленовый пакет.
Если вы знаете, где сейчас находится пропавшая женщина, то сообщите об этом по телефонам: 8-800-700-54-52 (бесплатно по РФ) или 02 (102).