В Кировской области женщина ушла в лес и исчезла

В Кировской области пропала женщина. Об этом рассказали активисты поискового отряда "Лиза Алерт Киров".

Зинаида Алексеева 25 августа 2017 года около 6:20 ушла в лес у деревни Денисовы Слободского района и исчезла.

Приметы пропавшей:

рост 155 сантиметров, полного телосложения, карие глаза, светлые короткие волосы;

была одета в камуфлированную куртку, синюю кофту, спортивные синие штаны с белыми лампасами, черные ботинки. С собой взяла синее пластиковое ведро, белый полиэтиленовый пакет.

Если вы знаете, где сейчас находится пропавшая женщина, то сообщите об этом по телефонам: 8-800-700-54-52 (бесплатно по РФ) или 02 (102).