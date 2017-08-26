Мужчина пытался провезти из Кирова в Крым два килограмма наркотиков

Суд вынес приговор 34-летнему жителю Симферополя, который был признан виновным в покушении на незаконный сбыт наркотического средства в особо крупном размере. Об этом рассказали в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Выяснилось, что мужчина перевел неизвестному человеку, находившемуся в Кировской области, 50 000 рублей. Затем 5 февраля 2017 года он на авто отправился в Киров, где в лесополосе забрал оставленную незнакомцем закладку, в которой было два килограмма синтетического наркотического средства. Мужчина спрятал наркотики в машине.

9 февраля в Краснодарском крае на посту ДПС при досмотре авто полицейские нашли и изъяли полимерный пакет с наркотиком. Как оказалось, наркотики житель Симферополя хотел сбыть в Крыму.

25 августа 2017 года мужчине вынесли приговор - 9,5 лет колонии строгого режима. Приговор в законную силу еще не вступил.