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В Кирове пропал 14-летний подросток

26 августа 2017 Служба новостей progorod43.ru Возрастное ограничение: 0+
vk.com/lizaalert_kirov
Парня ищут уже второй день

В Кирове исчез 14-летний подросток. Об этом рассказали активисты поискового отряда "Лиза Алерт Киров". 

Николай Хлопов пропал 24 августа вечером. С тех пор никакой информации о его местонахождении нет

Приметы пропавшего:

  • рост 170 сантиметров, худощавого телосложения, русые волосы;
  • был одет в синюю кофту (на груди рисунок в виде наушников), серые шорты, коричневые сланцы.

Если вы знаете, где сейчас находится подросток, то сообщите об этом по телефонам: 8-800-700-54-52 (бесплатно по РФ) или 02 (102).   

Дети Происшествия Пропал человек

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