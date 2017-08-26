В Кирове пропал 14-летний подросток

В Кирове пропал 14-летний подросток26 августа 2017 Служба новостей progorod43.ru Возрастное ограничение: 0+
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Парня ищут уже второй день
В Кирове исчез 14-летний подросток. Об этом рассказали активисты поискового отряда "Лиза Алерт Киров".
Николай Хлопов пропал 24 августа вечером. С тех пор никакой информации о его местонахождении нет.
Приметы пропавшего:
- рост 170 сантиметров, худощавого телосложения, русые волосы;
- был одет в синюю кофту (на груди рисунок в виде наушников), серые шорты, коричневые сланцы.
Если вы знаете, где сейчас находится подросток, то сообщите об этом по телефонам: 8-800-700-54-52 (бесплатно по РФ) или 02 (102).
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26 августа 2017, 17:30