В Кирове пропал 14-летний подросток

В Кирове исчез 14-летний подросток. Об этом рассказали активисты поискового отряда "Лиза Алерт Киров".

Николай Хлопов пропал 24 августа вечером. С тех пор никакой информации о его местонахождении нет.

Приметы пропавшего:

рост 170 сантиметров, худощавого телосложения, русые волосы;

был одет в синюю кофту (на груди рисунок в виде наушников), серые шорты, коричневые сланцы.

Если вы знаете, где сейчас находится подросток, то сообщите об этом по телефонам: 8-800-700-54-52 (бесплатно по РФ) или 02 (102).