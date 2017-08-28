В Кировской области полицейские вынесли из леса заблудившуюся женщину

Появилась подробная информация о поисках 67-летней женщины, которая 25 августа ушла в лес у деревни Денисовы Слободского района и пропала. Поисками пенсионерки занимались полицейские и активисты отряда "Лиза Алерт Киров". Волонтеры рассказали, как им удалось найти заблудившуюся в лесу женщину.

25 августа около 6 часов утра женщина ушла в лес за ягодами и заблудилась. Родственники пропавшей сообщили волонтерам, что пенсионерка плохо ориентируется в лесу, также у нее гипертония, но лекарства с собой она не взяла. Они уточнили, что женщина обычно не уходит в чащу, а передвигается по краю леса, дальше 500 метров не уходит.

26 августа из Кирова в Денисовы выехали пять волонтеров. К 12 часам к волонтерам присоединились семеро полицейских и сын пропавшей. На дороге у леса была припаркована полицейская машина с сиреной.

При осмотре леса волонтеры и полицейские наткнулись на заболоченную местность. Множество запутанных тропинок. Периодически встречались заросшие, почти непроходимые, вырубки.

Через три часа работы становится понятно, что женщина либо не может откликнутся, либо так слаба, что мы ее не слышим. Принято решение: сократить интервал между проходами до 100 метров.

И начинаются чудеса! Мы обнаруживаем следы босых ног, уходящие на запад и теряющиеся в заболоченной местности. Через 40 минут группа, в составе которой идет сын пропавшей, слышит слабый отклик и находит заблудившуюся женщину. У нее нет сил идти, она без обуви, - рассказали волонтеры.

Женщина почти двое суток плутала по лесу, пытаясь найти дорогу домой. Попала в болото, где и потеряла свои сапоги, дальше шла босая. Ночью не спала. Утром снова пыталась найти выход, и опять ходила кругами. За это время женщина ослабла и замерзла. Сирену она слышала, но уже не было сил идти. Два километра полицейские и сын выносили женщину из леса практически на руках.