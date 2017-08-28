В Котельниче девочка упала с 5 этажа заброшенного дома

В четверг, 24 августа, в Котельниче с пятого этажа заброшенного дома выпала девочка. Об этом сообщили в группе "Типичный Котельнич".

Известно, что школьница осталась жива

Вечером 24 августа, в четверг, на земле около заброшенного пятиэтажного дома была обнаружена девочка с травмами, характерными при падении с большой высоты. 15-летняя котельничанка в тяжелом состоянии на «скорой» была доставлена в больницу, - сообщают подписчики в группе.

В следственном комитете подтвердили информацию о происшествии. Однако более подробную информацию разглашать не стали. Сейчас ведомство проводит проверку по этому случаю, девочка находится в больнице.