В мэрии рассказали, когда в доме на Чапаева исчезнет трупный запах и черви

Ремонт и дезинфекция в квартире, в которой около месяца лежал труп, будут проведены не раньше, чем через полтора месяца. Об этом рассказали в пресс-службе городской администрации.

В ведомстве пояснили, что именно полтора месяца, согласно законодательству, дается на проведение конкурсных процедур на выбор подрядчика:

Как только подрядчик будет определен, он проведен ремонт. Одновременно с ремонтом будет проведена дополнительная дезинфекция помещения.

Таким образом, жильцам подъезда пятиэтажки на улице Чапаева еще как минимум полтора месяца придется терпеть трупный запах и рои мух.

О вреде трупных ядов мы узнали у терапевта Константина Копанева:

Дышать этих запахом вредно и негигиенично, но не опасно для здоровья. Трупный яд не так опасен. Отравление этим ядом может наступить, если вещества, выделяемые при разложении трупа, попадут в желудочно-кишечный тракт через рот. Вдыхая трупные яды, вряд ли можно получить отравление.

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