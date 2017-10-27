ДТП с двумя автобусами на Карла Маркса: появились новые подробности

ДТП с двумя автобусами на Карла Маркса: появились новые подробности27 октября 2017 Ксения Земцова Возрастное ограничение: 12+
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В аварии никто не пострадал
Водитель поврежденного автобуса 46 маршрута не стал рассказывать, как произошла авария, и отказался от комментариев.
Однако участники ДТП сообщили, что при столкновении автобусов никто не пострадал.
В отделе пропаганды безопасности дорожного движения ГИБДД по Кировской области подтвердили, что в аварии с автобусами обошлось без по пострадавших.
Напомним, авария произошла в пятницу, 27 октября, около 14 часов на перекрестке Карла Маркса и Красноармейской.
От удара при столкновении у автобуса 46 маршрута выпало лобовое стекло.
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27 октября 2017, 20:00
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