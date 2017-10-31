Для водителей, не пропускающих пешеходов и велосипедистов, увеличили штраф

В России повысили штраф для водителей, которые не пропускают пешеходов или велосипедистов. О внесении изменений в статью 12.18 Кодекса РФ об административных правонарушениях сообщается на официальном интернет-портале правовой информации.

Наказание для водителей ужесточат: сейчас водителям за нарушение этого ПДД грозит штраф от 1500 до 2500 рублей. Для сравнения - ранее за то, что водитель не пропустил пешехода или велосипедиста, грозил штраф в 1 500 рублей, то есть сумма не варьировалась.

Поправки были приняты Госдумой 11 октября 2017 года, а 25 октября 2017 года их одобрил Совет Федерации.

Как сообщает mstrok.ru, поправки вступят в силу 9 ноября – через 10 дней после официального опубликования.

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