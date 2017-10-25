В четверг в Кирове часть домов отключат от электричества

В четверг, 26 октября, в Кирове в нескольких домах отключат электричество. Как рассказали в горадминистрации, это плановые отключения электроэнергии.

Список домов, где не будет электричества:

8:30-16:30 - улица Ленина, 127а,127;

- улица Ленина, 127а,127; 8:30-17:00 - улица Горького, 32; улица Чапаева, 10а; улица Щорса, 19,21,19/1,23,23а,25,19/2,19а; слобода Палкино, 2-16 (четная), 21,23: слобода Курочкино, 1-14 (четная); деревня Верещагины, 1-21; Порошино, переулок Марковский, 21-39;

- улица Горького, 32; улица Чапаева, 10а; улица Щорса, 19,21,19/1,23,23а,25,19/2,19а; слобода Палкино, 2-16 (четная), 21,23: слобода Курочкино, 1-14 (четная); деревня Верещагины, 1-21; Порошино, переулок Марковский, 21-39; 9:00-12:00 - улица Павла Корчагина, 64/1;

- улица Павла Корчагина, 64/1; 9:00-13:00 - Богородская, улица Вятская, 9а, 19б; улица Карла Маркса, 99,95,113,101; улица Карла Либкнехта, 120, улица Орловская, 62а; улица Воровского, 43;

- Богородская, улица Вятская, 9а, 19б; улица Карла Маркса, 99,95,113,101; улица Карла Либкнехта, 120, улица Орловская, 62а; улица Воровского, 43; 9:00-16:00 - Коминтерн, улица Рождественская, 21,23-40; улица Российская, 23-38, 53; улица Воскресенская, 2,4,10-18; улица Серовская, 1-34; улица Покровская, 1-17; Коминтерн, улица Снежная, 2-32; улица Петровская, 1-32;

- Коминтерн, улица Рождественская, 21,23-40; улица Российская, 23-38, 53; улица Воскресенская, 2,4,10-18; улица Серовская, 1-34; улица Покровская, 1-17; Коминтерн, улица Снежная, 2-32; улица Петровская, 1-32; 12:00-16:00 - Богородская, улица Татьяны Войновой, 19-37;

- Богородская, улица Татьяны Войновой, 19-37; 13:00-16:00 - улица Проезжая, 24;

- улица Проезжая, 24; 13:00-17:00 - слобода Курочкины, 1-47; слобода Палкино, 3-19.

У нас есть канал в Telegram, где появляются интересные новости. Попробуйте.