Кировчане пожаловались, что в их доме 8 месяцев нет горячей воды

25 октября в Кирове прошла прямая линия, на которой кировчане задавали вопросы, касающиеся отопления и горячей воды. Оказалось, что в одном из домов Кирова жители не могут пользоваться горячей водой уже 8 месяцев. Информацию сообщили в администрации Кирова.

Жители дома по адресу Маклина, 60 позвонили по телефону «горячей линии» и рассказали о ситуации с горячей водой в доме: ее нет очень давно. Присутствующие на мероприятии коммунальщики и другие ответственные лица обещали решить проблему.

Кроме того, коммунальщики проверят ситуацию с домом на Щорса, 19, жители которого из-за дефекта на «бесхозной» сети остались без горячей воды на 4 месяца. Также будет проверена работа котельной в Нововятском районе: из-за некачественной работы в квартирах нескольких домов по улице Пятницкой температура не поднимается выше 17 градусов.

Стоит отметить, что в общей сложности на прямую линию по вопросам ЖКХ за полтора часа позвонили почти 150 кировчан. В администрации города заверили, что всю информацию передадут в соответствующие управления, а также ресурсоснабжающие организации. Ответы гражданам направят письменно или по электронной почте.