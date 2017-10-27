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Главная Новости Кировчане пожаловались на шум от гуляющих на площадке детей

Кировчане пожаловались на шум от гуляющих на площадке детей

27 октября 2017 Наталья Царегородцева Возрастное ограничение: 0+
фото Анны Михониной
Жители готовы обратиться в правоохранительные органы

Часть жильцов дома по улице Московской, 157 пожаловались на шум от детей, гуляющих на детской площадке. Объявление выложили в группе "Злой кировчанин".

Жильцов не устроило то, что площадка расположена очень близко к дому.  На ней практически постоянно гуляют мамы с детьми. Ребята шумят во время игр. 

Убедительная просьба убрать все конструкции от дома №157 на расстояние 12 метров. Если не найдем понимания, будем вынуждены отправить жалобы в соответствующие органы. Жалобы подготовлены и будут отправлены в понедельник, 30 октября. Очень бы не хотелось доводить дело до разбирательства в прокуратуре и судах. Мы просто хотим спокойной жизни, а не непрерывного «веселья» под нашими окнами. У всех вас есть дети, и вы знаете, как тяжело, когда ваш малыш кричит, плачет или капризничает. Но это бывает не всегда. Представьте, каково нам, когда по 7-10 детей кричат, визжат, плачут, скандалят с мамами целый день 7 дней в неделю. Вы своего увели и спать уложили, а у нас другие приходят, и так без перерыва, - говорится в объявлении. 

К слову, проблема есть, но не такая критичная, как описывают ее жители дома. Детская площадка действительно находится близко к дому, но дети на ней гуляют не постоянно. Одна из жительниц прислала нам фотографию, как выглядит площадка в 13 часов дня. На ней никто не гуляет. 

А что вас не устраивает в вашем дворе и доме? 

Дети Женщины Жизнь в городе Мужчины

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Комментарии 9

2 часа назад Гость
Конечно, пусть лучше в падиках сидят или дома за компьютером. Если бы ваш ребёнок гулял род окнами, вы были бы только рады! Не лишайте детей детства! Где им ещё гулять? Радуйтесь, что у вас есть детская площадка во дворе, у кого-то ее нет.
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2 часа назад Игорь
Думаю, в словах "части жильцов", есть свои резон. Полагаю, жалуются они не из-за вредности и, как любой житель города, хотят немного тишины, хотя бы в своей квартире.
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2 часа назад Чупакабра
Это желание тех, кто хочет разместить на месте детской площадки парковочные места. Я не угадал???
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час назад неугадал
Чупакабра
Это желание тех, кто хочет разместить на месте детской площадки парковочные места. Я не угадал???
Нет, это люди желают элементарной тишины у себя дома.
Ответить
час назад нервы
Гость
Конечно, пусть лучше в падиках сидят или дома за компьютером. Если бы ваш ребёнок гулял род окнами, вы были бы только рады! Не лишайте детей детства! Где им ещё гулять? Радуйтесь, что у вас есть детская площадка во дворе, у кого-то ее нет.
Это к городским властям претензии, почему у нас детям, да и взрослым тоже, негде гулять. В спальных районах, во дворах должна быть круглосуточная тишина. Во всём мире так живут. И только высокодуховная Россия идёт своим путём.
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42 минуты назад Горожанин
- К слову, проблема есть, но не такая критичная, как описывают ее жители дома. Детская площадка действительно находится близко к дому, но дети на ней гуляют не постоянно. Одна из жительниц прислала нам фотографию, как выглядит площадка в 13 часов дня. На ней никто не гуляет. -
Кеш не гуляет, в такую то погоду!!
Ответить
26 минут назад Учитель словесности
Хорошие стеклопакеты решат все ваши проблемы. А дети - цветы жизни. Нельзя ставить детям в укор то, что они слишком громко общаются друг с другом.
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7 минут назад 1
Учитель словесности
Хорошие стеклопакеты решат все ваши проблемы. А дети - цветы жизни. Нельзя ставить детям в укор то, что они слишком громко общаются друг с другом.
ага, дети - цветы жизни, собрал букетик, притащи его в чужой двор погулять на детскую площадку.))
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6 минут назад стекольщик
Учитель словесности
Хорошие стеклопакеты решат все ваши проблемы. А дети - цветы жизни. Нельзя ставить детям в укор то, что они слишком громко общаются друг с другом.
летом тоже с закрытыми окнами жить, лишь бы ваши детки комфортно себя чувствовали во дворе?
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