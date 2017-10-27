Кировчане пожаловались на шум от гуляющих на площадке детей

Часть жильцов дома по улице Московской, 157 пожаловались на шум от детей, гуляющих на детской площадке. Объявление выложили в группе "Злой кировчанин".

Жильцов не устроило то, что площадка расположена очень близко к дому. На ней практически постоянно гуляют мамы с детьми. Ребята шумят во время игр.

Убедительная просьба убрать все конструкции от дома №157 на расстояние 12 метров. Если не найдем понимания, будем вынуждены отправить жалобы в соответствующие органы. Жалобы подготовлены и будут отправлены в понедельник, 30 октября. Очень бы не хотелось доводить дело до разбирательства в прокуратуре и судах. Мы просто хотим спокойной жизни, а не непрерывного «веселья» под нашими окнами. У всех вас есть дети, и вы знаете, как тяжело, когда ваш малыш кричит, плачет или капризничает. Но это бывает не всегда. Представьте, каково нам, когда по 7-10 детей кричат, визжат, плачут, скандалят с мамами целый день 7 дней в неделю. Вы своего увели и спать уложили, а у нас другие приходят, и так без перерыва, - говорится в объявлении.

К слову, проблема есть, но не такая критичная, как описывают ее жители дома. Детская площадка действительно находится близко к дому, но дети на ней гуляют не постоянно. Одна из жительниц прислала нам фотографию, как выглядит площадка в 13 часов дня. На ней никто не гуляет.

А что вас не устраивает в вашем дворе и доме?