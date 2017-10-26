В кировской школе детей накормили горелой пиццей

Оказались недовольны питанием своих детей родители учеников кировской школы №22. Фото не очень аппетитной на вид пиццы они выложили в группе «Злой кировчанин» «ВКонтакте».

Интернет-пользователи отметили, что в школе новый директор, который старается делать все для школы и учеников, а допускают подобное сотрудники школьной столовой.

Иногда кормят нормально, а иногда — как на фото. Вчера вообще рядом со столовой таракана видели. Ужас! Директор очень хороший в школе, а работники ужасные!

Фото пиццы, выложенное в Интернет, мы показали директору школы №22 Станиславу Койкову:

То, что вы увидели на фото, — это единичный случай. Я сам ежедневно питаюсь в этой столовой, такой пиццы мне еще не попадалось. После того, как я посмотрел фото, я сходил в столовую и обратил внимание на выпечку, как раз в столовой питались второклассники, и было все в порядке. Конечно, сгоревшая пицца - это не норма, но у какой хозяйки пища не подгорает?

Станислав Михайлович отметил, что работники столовой не входят в штат сотрудников школы, и если бы подобное повторялось регулярно, он бы расторгнул договор с комбинатом питания, который предоставил персонал.

Однако подобные жалобы поступают впервые. Я сделал замечания сотрудникам столовой и попросил впредь не выкладывать на прилавки подгоревшую выпечку.

Напомним, ранее мы публиковали историю повара детского сада.

