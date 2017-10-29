Стало известно, сколько тысяч евро стоит плащ от Celine с картой Кирова

Стало известно, сколько тысяч евро стоит плащ от Celine с картой Кирова29 октября 2017 Служба новостей progorod43.ru Возрастное ограничение: 0+
Необычный плащ из натурального шелка появился в новой коллекции французского дома моды
На официальном сайте бренда Celine появилась цена на плащ с картой Кирова.
Шелковый плащ из принтованного шелка стоит 2 900 евро, по курсу на 29 октября, это 195 726 рублей.
В коллекции осень/зима 2017 также есть брюки с картой Ленинграда. Они стоят 2 500 евро (168 819 рублей).
Celine - французский дом моды, специализируется на производстве одежды, обуви и сумок класса "люкс".
Кстати, мы спросили наших читателей, как еще можно прославить Кировскую область в мире. Большинство считают, что слава к нам придет только с хорошими дорогами.
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29 октября 2017, 14:55
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