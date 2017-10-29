Стало известно, сколько тысяч евро стоит плащ от Celine с картой Кирова

На официальном сайте бренда Celine появилась цена на плащ с картой Кирова.

Шелковый плащ из принтованного шелка стоит 2 900 евро, по курсу на 29 октября, это 195 726 рублей.

В коллекции осень/зима 2017 также есть брюки с картой Ленинграда. Они стоят 2 500 евро (168 819 рублей).

Celine - французский дом моды, специализируется на производстве одежды, обуви и сумок класса "люкс".

Кстати, мы спросили наших читателей, как еще можно прославить Кировскую область в мире. Большинство считают, что слава к нам придет только с хорошими дорогами.