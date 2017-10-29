В Кирове горит ТЦ "Атлант"

29 октября 2017 года в Кирове начался пожар в ТЦ "Атлант". Фотографии с места происшествия прислала очевидец Ольга Нариманова.

Огонь вспыхнул в одном из отделов с одеждой. Один из входов и стены ТЦ со стороны улицы Воровского выгорели. На месте работают пожарные. Информация о причинах пока устанавливается.

В 15.30 пожар был потушен. Читайте комментарий МЧС об обстоятельствах пожара.