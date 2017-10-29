В Кирове горит ТЦ "Атлант"29 октября 2017 Служба новостей progorod43.ru Возрастное ограничение: 6+
vk.com/stroim_kirov, Ольги Наримановой
Огонь вспыхнул в одном из отделов с одеждой
29 октября 2017 года в Кирове начался пожар в ТЦ "Атлант". Фотографии с места происшествия прислала очевидец Ольга Нариманова.
Огонь вспыхнул в одном из отделов с одеждой. Один из входов и стены ТЦ со стороны улицы Воровского выгорели. На месте работают пожарные. Информация о причинах пока устанавливается.
В 15.30 пожар был потушен. Читайте комментарий МЧС об обстоятельствах пожара.
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29 октября 2017, 15:39
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