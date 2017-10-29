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В Кирове горит ТЦ "Атлант"

29 октября 2017 Служба новостей progorod43.ru Возрастное ограничение: 6+
vk.com/stroim_kirov, Ольги Наримановой
Огонь вспыхнул в одном из отделов с одеждой

29 октября 2017 года в Кирове начался пожар в ТЦ "Атлант". Фотографии с места происшествия прислала очевидец Ольга Нариманова.

Огонь вспыхнул в одном из отделов с одеждой. Один из входов и стены ТЦ со стороны улицы Воровского выгорели. На месте работают пожарные. Информация о причинах пока устанавливается. 

В 15.30 пожар был потушен. Читайте комментарий МЧС об обстоятельствах пожара. 

Пожар

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Комментарии 5

2 часа назад Тигра
ничего себе, как так . Что случилось может в DNS нахимичили.
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2 часа назад Андрей
Судя по фотографии проводка...
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2 часа назад Горожанин
Показательно как горят здания с вентфасадами.
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час назад Горожанин
Тигра
ничего себе, как так . Что случилось может в DNS нахимичили.
майнили на складе
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51 минуту назад Горожанин
Слава...тебе... Не ТЦ "Атом"...Ух... Гора с плеч. Вот до чего игры с приборами доводят, запрещенными по законодательству. Российкой Федерации. Тут подробнее: http://www.imxprs.com/free/astop/criminal-science
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