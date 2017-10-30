В МЧС назвали причину пожара в ТЦ «Атлант»

В пресс-службе ГУ МЧС по Кировской области рассказали, что причиной пожара в ТЦ «Атлант» стало нарушение правил пожарной безопасности при проведении электро- и газосварочных работ.

По словам очевидцев, работники устанавливали вывеску на фасад и проводили сварочные работы.

В торговом центре вовремя сработала система оповещения, что позвонило оперативно эвакуировать 60 человек, - прокомментировали в ведомстве.

Продавцы, работающие в этот день поделились, что сначала загорелся потолок над одним из отделов женской одежды.

Я работала в отделе, который находится в подвале. В то время, как начался пожар, я ходила на обед, позже увидела дым и следом огонь. Не могла понять, где и что горит, побежала вниз предупредить коллег о пожаре, они даже не понимали что случилось. Ужасно пахло гарью, мы побежали на улицу. Было очень жутко. Я дос сих пор отхожу от этого. К счастью, эвакуация прошла достаточно быстро, - рассказала продавец Анастасия Филиппова.

Известно, что при пожаре никто не пострадал. Сгорела наружная стена пристроя. При тушении пожара участвовали 40 спасателей, на место выезжали 14 пожарных расчетов.

Ущерб от возгорания устанавливается.

Напомним, пожар произошел в ТЦ "Антлант" в воскресенье, 29 октября. На пульт спасателей сообщение о возгорании поступло в 14:42. Первые фото с места происшествия от очевидцев смотрите в предыдущей публикации.

