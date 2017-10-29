В МЧС рассказали об обстоятельствах пожара в ТЦ "Атлант"29 октября 2017 Служба новостей progorod43.ru Возрастное ограничение: 12+
progorod43.ru/Ольга Нариманова
Огонь вспыхнул в 14.42
29 октября в Кирове начался пожар в ТЦ "Атлант". В пресс-службе УМЧС по Кировской области рассказали об обстоятельствах случившегося.
По информации МЧС, огонь вспыхнул в 14.42. Из здания было эвакуировано 60 человек, пострадавших нет. По официальным данным, сгорела наружная стена на площади 20 квадратных метров. На месте работали экипажи 7 пожарных машин. Меньше чем через час огонь был потушен.
Судя по фотографиям, пожар начался в одном из отделов женской одежды. Сгорели стены двух этажей пристроя. Информацию о причинах пожара пожарные дознаватели опубликуют позже.
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29 октября 2017, 16:54
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