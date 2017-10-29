В МЧС рассказали об обстоятельствах пожара в ТЦ "Атлант"

29 октября в Кирове начался пожар в ТЦ "Атлант". В пресс-службе УМЧС по Кировской области рассказали об обстоятельствах случившегося.

По информации МЧС, огонь вспыхнул в 14.42. Из здания было эвакуировано 60 человек, пострадавших нет. По официальным данным, сгорела наружная стена на площади 20 квадратных метров. На месте работали экипажи 7 пожарных машин. Меньше чем через час огонь был потушен.

Судя по фотографиям, пожар начался в одном из отделов женской одежды. Сгорели стены двух этажей пристроя. Информацию о причинах пожара пожарные дознаватели опубликуют позже.