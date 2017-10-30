В России появятся индивидуальные лекарства от рака

В России появятся индивидуальные лекарства от рака30 октября 2017 Служба новостей progorod43.ru Возрастное ограничение: 0+
из архива "Мой Про Город"
Первые результаты появятся через 3-5 лет
Министр здравоохранения Вероника Скворцова заявила, что в России начали разрабатывать индивидуальные лекарства. Интервью с министром опубликовали на портале «Известия».
Отмечается, что новое лекарство будет эффективно бороться с раком легких, раком почки и мочеточника и рядом других видов рака.
Индивидуальные лекарства созданы для конкретного человека. Это важно, потому что одна и та же опухоль по клеточному составу в каждом организме индивидуальна, она продолжает мутировать, и возникают персональные онкомаркеры, — сказала министр.
Онкомаркеры — специфические вещества, продукты жизнедеятельности опухоли.
По ее словам, в будущем можно будет определить онкомаркеры с помощью жидкостной биопсии и добиваться улучшения состояния онкобольного с помощью индивидуальной смеси из нескольких препаратов.
Скворцова добавила, что первые результаты появятся через три-пять лет.
Поделись новостью с друзьями
Следующая новость
30 октября 2017, 15:40
Комментарии 0
Поделись комментариями