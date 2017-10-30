Названы самые невостребованные профессии в Кировской области

Названы самые невостребованные профессии в Кировской области30 октября 2017 Служба новостей progorod43.ru Возрастное ограничение: 0+
из архива "Мой Про Город"
Сложнее всего найти работу бухгалтерам и экономистам
В правительстве Кировской области прошло заседание координационного комитета содействия занятости населения. Обсуждались самые невостребованные специальности в нашем регионе.
Замначальника управления региональной службы занятости населения Дмитрий Кротов заявил, что невостребованными на рынке труда остаются выпускники по следующим специальностям:
- бухгалтер,
- юрист,
- экономист,
- делопроизводитель,
- специалист по кадрам.
Самыми востребованными являются:
- строители,
- медицинские работники
- работники сферы образования.
В службе занятости отметили значительное снижение уровня безработицы в регионе. Уровень регистрируемой безработицы в Кировской области с начала года составил 1,1 процента от экономически активного населения
Комментарии 1
Поделись комментариями