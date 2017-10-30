Названы самые невостребованные профессии в Кировской области

В правительстве Кировской области прошло заседание координационного комитета содействия занятости населения. Обсуждались самые невостребованные специальности в нашем регионе.

Замначальника управления региональной службы занятости населения Дмитрий Кротов заявил, что невостребованными на рынке труда остаются выпускники по следующим специальностям:

бухгалтер,

юрист,

экономист,

делопроизводитель,

специалист по кадрам.

Самыми востребованными являются:

строители,

медицинские работники

работники сферы образования.

В службе занятости отметили значительное снижение уровня безработицы в регионе. Уровень регистрируемой безработицы в Кировской области с начала года составил 1,1 процента от экономически активного населения