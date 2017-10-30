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Названы самые невостребованные профессии в Кировской области

30 октября 2017 Служба новостей progorod43.ru Возрастное ограничение: 0+
из архива "Мой Про Город"
Сложнее всего найти работу бухгалтерам и экономистам

В правительстве Кировской области прошло заседание координационного комитета содействия занятости населения. Обсуждались самые невостребованные специальности в нашем регионе.

Замначальника управления региональной службы занятости населения Дмитрий Кротов заявил, что невостребованными на рынке труда остаются выпускники по следующим специальностям:

  • бухгалтер,
  • юрист,
  • экономист,
  • делопроизводитель,
  • специалист по кадрам.

Самыми востребованными являются:

  • строители,
  • медицинские работники
  • работники сферы образования.

В службе занятости отметили значительное снижение уровня безработицы в регионе. Уровень регистрируемой безработицы в Кировской области с начала года составил 1,1 процента от экономически активного населения

Жизнь в городе Образование

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Комментарии 1

14 минут назад Алекс
Еще добавие-губернатор.ни разу не видел -требуются губернаторы.
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