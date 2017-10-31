Новый сити-менеджер Кирова: характеристика от губернатора, прежние должности и доход

31 октября 2017 года на заседании городской думы Илью Шульгина утвердили на должность главы администрации Кирова. Мы решили напомнить вам, где до нового назначения он работал, сколько заработал за 2016 год, а также как о нем отозвался губернатор Кировской области.

Игорь Васильев так охарактеризовал нового главу администрации:

Это честный, порядочный человек, который долгое время занимался бизнесом, управлял крупными компаниями химической отрасли в ряде регионов и зарекомендовал себя грамотным специалистом, - сказал Игорь Васильев.

фото правительства Кировской области

Губернатор отметил, что к новым обязанностям Илья Шульгин приступит 16 ноября. До этого времени он завершит свои дела в правительстве.

Напомним, что уже в качестве главы администрации Кирова Илья Шульгин выделил следующие направления в развитии города:

улучшение градостроительного состояния,

создание единого облика города,

создание комфортной городской среды,

качественные соцуслуги,

ведение эффективной бюджетной политики.

Несколько фактов из биографии нового сити-менеджера:

родился в 1972 году в Казани;

в 1995 году после окончания Казанского государственного университета он стал начальником отдела информации, исполнительным директором, а затем и заместителем гендиректора по коммерческим вопросам ООО научно-производственная фирма "Гектор" (Казань),

далее с 2004 года по 2016 год он занимал руководящие должности в различных организациях и предприятиях городов Стерлитамак, Салават, Казань;

с сентября 2016 по апрель 2017 года он был исполняющим обязанности министра строительства и ЖКХ Кировской области (уже после того, как президент РФ назначил на должность врио губернатора Кировской области Игоря Васильева);

с 29 апреля 2017 - исполняющий обязанности зампреда правительства области, министра промышленности и энергетики Кировской области.

В апреле 2017 года обновленный состав правительства Кировской области (губернатор, зампреды и министры) отчитался о своих доходах за 2016 год.

Оказалось, что Илья Шульгин за 2016 год заработал 6 853 917 рублей (это в три раза больше, чем все остальные министры). В его собственности находятся 5 дачных домов площадью от 15 до 27 квадратных метров, трехкомнатная квартира (совместно с супругой) площадью 110,5 квадратных метров. Также у него есть автомобиль Audi Q7 2007 года.

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