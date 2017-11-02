На кировчанина, разбившего дверь в "Колизее" из-за "Матильды", завели дело

На кировчанина, разбившего дверь в "Колизее" из-за "Матильды", завели дело02 ноября 2017 Служба новостей progorod43.ru Возрастное ограничение: 16+
фото mariafm.ru
Он может получить штраф или исправительные работы
На мужчину, который 26 октября разбил стеклянные двери в кинотеатре «Колизей», завели уголовное дело. Информацию об этом сообщил портал kirov.ru с ссылкой на УМВД РФ по Кировской области.
Теперь мужчину, который таким образом хотел остановить премьерный показ "Матильды", подозревают в вандализме. Ему грозит штраф до 40 тысяч рублей или год исправительных работ.
Сотрудники правоохранительных органов также проводят все необходимые мероприятия, чтобы не допустить протестных акций из-за этого фильма.
Поделись новостью с друзьями
Следующая новость
02 ноября 2017, 14:45
Комментарии 1
Поделись комментариями