На кировчанина, разбившего дверь в "Колизее" из-за "Матильды", завели дело

На мужчину, который 26 октября разбил стеклянные двери в кинотеатре «Колизей», завели уголовное дело. Информацию об этом сообщил портал kirov.ru с ссылкой на УМВД РФ по Кировской области.

Теперь мужчину, который таким образом хотел остановить премьерный показ "Матильды", подозревают в вандализме. Ему грозит штраф до 40 тысяч рублей или год исправительных работ.

Сотрудники правоохранительных органов также проводят все необходимые мероприятия, чтобы не допустить протестных акций из-за этого фильма.