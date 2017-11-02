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Главная Новости Школьницу из Вятских Полян, получившую ожоги, готовят к пересадке кожи

Школьницу из Вятских Полян, получившую ожоги, готовят к пересадке кожи

02 ноября 2017 Ксения Земцова Возрастное ограничение: 16+
из архива газеты, vk.com
Девочка попросила привезти в больницу учебники

Состояние 15-летней Анны (имя изменено), получившей 70 процентов ожогов тела, медики оценивают как стабильное. Об этом сообщили родственники пострадавшей школьницы.

Девочке продолжают делать перевязки. Если раньше из-за сепсиса о пересадке кожи было еще рано думать, то теперь медики наконец начали готовить Анну к операции.

Все идет по плану. Постоянные перевязки, тело начали готовить к пересадке кожи. Верим, надеемся, ждем, - сообщают близкие в группе помощи девочке.

Состояние пострадавшей стабилизировалось в конце октября. Она, не желая отставать от школьной программы, попросила, чтобы папа привез ей в больницу учебники. Мама Анны не отходит от нее. Жители всего Вятскополянского района поддерживают девочку и ее родителей.

Ранее мы писали, что друзья Анны сняли видеоролик, на котором рассказали, как им плохо без нее.

Напомним, ЧП произошло 1 октября. 15-летняя школьница при попытке забраться на цистерну поезда, чтобы сделать селфи, получила удар током разрядом 27 тысяч вольт. Девушку с ожогами тела 70 процентов экстренно госпитализировали. 

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