В кировском кафе за еду можно расплатиться биткойнами

В одном из кировских кафе можно расплатиться за еду криптовалютой. Объявление о приеме биткойнов на входной двери заведения сфотографировал кировчанин Александр Хагемейстер.

Правдивость этого объявления проверить не удалось. Контактная информация у заведения не указана, но пользователи интернета сошлись во мнении, что такое заявление - просто рекламный ход.

Тут на днях магазин открыли, кофе торгует. И "битки" принимает. Прогресс, однако. Теперь и в нашем городе. Скорее хайп, чем прогресс. За 1 бтс весь магазин, скорее всего, купить можно, - высказались пользователи.

Биткойн - это цифровая валюта, созданная и работающая только в интернете. Никто не контролирует ее, выпуск валюты происходит посредством работы миллионов компьютеров по всему миру, используя программу для вычисления математических алгоритмов. Согласно курсу на 3 ноября, один биткойн стоит 426 933 рубля.

Как ранее сообщал портал ria.ru, впервые в России оплата биткойнами состоялась в московском ресторане Valenok. Руководство даже планирует установить биткоин-банкоматы, если увидит спрос со стороны клиентов.