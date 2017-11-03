После рейда активистов в Кирове недострои оградили заборами

После недавнего рейда активистов ОНФ Кировской области по недостроям были приняты меры - опасные здания оградили заборами.

Такими опасными недостроями стали: улица Риммы Юровской, 5а; улица Луганская, 65а; улица Карла Маркса, 127.

Недострой на улице Риммы Юровской, 5а. В территориальном управлении администрации по Ленинскому району рассказали, что у этого здания нет собственника. Право собственности компания потеряла по решению суда, объект снят с кадастрового учета. Чиновники намерены расторгнуть с этой компанией договор аренды земельного участка, чтобы решить, что с ним делать дальше.

Недострой на улице Луганской, 65а. Застройщик обязался восстановить ограждение до начала декабря.

Недострой на улице Карла Маркса, 127 рядом с торговым центром. Там был поврежден забор, из-за этого территорию недостроя захламили бытовым мусором. Кировчане также заметили в районе этого здания крыс.

По одному из опасных недостроев нам пока не удалось добиться положительного результата. Этот объект находится в микрорайоне Европейские улочки. Забора вокруг здания нет. В горадминистрации ответили, что у них нет информации о выданном кому-либо разрешении на строительство этого объекта. Мы направили в администрацию повторное обращение с просьбой обязать собственника земельного участка снести незаконный объект, – рассказал эксперт кировского отделения ОНФ Александр Чиликин.

Активисты ОНФ планируют следить за такими недостроенными зданиями и будут контролировать, чтобы вокруг них появились ограждения.

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