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Главная Авто В Кирове очевидцы сняли на видео, как женщина на иномарке сбила пешехода

В Кирове очевидцы сняли на видео, как женщина на иномарке сбила пешехода

07 февраля 2017, 15:01 Служба новостей progorod43.ru Возрастное ограничение: 16+
скриншот видеозаписи с youtube.com
По словам женщины, пешеход внезапно оказался на проезжей части

В Кирове на улице Воровского женщина за рулем автомобиля Ford Mondeo сбила мужчину. Об этом сообщили на Первом городском канале

ДТП произошло 5 февраля. От удара у иномарки вырвало часть бампера, треснуло лобовое стекло. Сначала удар пришелся на ноги пешехода, а потом он стукнулся головой. Затем мужчина упал на дорогу. 

Когда участница ДТП и сотрудники ДПС подошли к пешеходу, пострадавший был без сознания. По кадрам видно, что у мужчины была травма головы, на снегу виднелась кровь. 

По словам женщины-водителя, у нее не было возможности избежать ДТП, потому что пешеход внезапно оказался на проезжей части. 

Он сначала стоял на обочине, а потом резко шагнул. Он даже не смотрел, едет машина или нет. Я стала тормозить и боком задела его, - сказала водитель. 

Вскоре на место происшествия приехали медики, они переместили пострадавшего мужчину на носилки и увезли. 

Позднее выяснилось, что мужчину привели в чувство, оказали необходимую медпомощь и отпустили. Госпитализация ему не потребовалась. По информации УГИБДД России по Кировской области, пострадавшим оказался 36-летний житель Ульяновской области. Он переходил дорогу в неположенном месте.  

Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего, по ДТП проводится проверка

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