В Кирове очевидцы сняли на видео, как женщина на иномарке сбила пешехода

В Кирове на улице Воровского женщина за рулем автомобиля Ford Mondeo сбила мужчину. Об этом сообщили на Первом городском канале.

ДТП произошло 5 февраля. От удара у иномарки вырвало часть бампера, треснуло лобовое стекло. Сначала удар пришелся на ноги пешехода, а потом он стукнулся головой. Затем мужчина упал на дорогу.

Когда участница ДТП и сотрудники ДПС подошли к пешеходу, пострадавший был без сознания. По кадрам видно, что у мужчины была травма головы, на снегу виднелась кровь.

По словам женщины-водителя, у нее не было возможности избежать ДТП, потому что пешеход внезапно оказался на проезжей части.

Он сначала стоял на обочине, а потом резко шагнул. Он даже не смотрел, едет машина или нет. Я стала тормозить и боком задела его, - сказала водитель.

Вскоре на место происшествия приехали медики, они переместили пострадавшего мужчину на носилки и увезли.

Позднее выяснилось, что мужчину привели в чувство, оказали необходимую медпомощь и отпустили. Госпитализация ему не потребовалась. По информации УГИБДД России по Кировской области, пострадавшим оказался 36-летний житель Ульяновской области. Он переходил дорогу в неположенном месте.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего, по ДТП проводится проверка.