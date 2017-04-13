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Главная Авто В Кирове пьяный сотрудник МЧС за рулем авто дважды за ночь попался инспекторам

В Кирове пьяный сотрудник МЧС за рулем авто дважды за ночь попался инспекторам

13 апреля 2017 Служба новостей progorod43.ru Возрастное ограничение: 16+
скриншот видеозаписи с youtube.com
Иван сказал, что после дня рождения решил перегнать машину жены

В Кирове пьяный сотрудник МЧС за рулем автомобиля дважды за ночь попался сотрудникам ДПС. Об этом рассказали корреспонденты Первого городского канала.  

На улице Добролюбова сотрудники ДПС и активисты "Ночного патруля" заметили машину, которая повисла на бордюре и уткнулась в сугроб. Рядом стоял водитель с явными признаками опьянения. 

По словам водителя Ивана, он спасатель по профессии. В выходной день он с женой пошел к друзьям на день рождения. После празднования спасатель решил помочь супруге и решил перегнать машину, однако не справился с управлением и въехал в сугроб.

Позднее мужчина дал понять, что камер видеонаблюдения поблизости нет, а также никто не видел, чтобы он управлял авто. А значит у инспекторов нет основания оформлять его. Автоинспекторы тогда предупредили Ивана, что нужно оставить машину, пойти домой и выспаться. В таком состоянии садиться за руль нельзя, отметили они.

Впрочем уже через 20 минут полицейским позвонили очевидцы, которые сообщили о попытках Ивана выехать из сугроба. Мужчине в результате это удалось сделать и он поехал в сторону улицы Стахановской. 

Мы же говорили вам не ездить, - сказали Ивану. 

Я хотел машину отогнать с дороги, - сказал водитель. 

Вам уже хватило,  не нужно было, - ответили ему.

По словам Ивана, он хотел отогнать машину на улицу Дзержинского. Оставлять ее в сугробе не хотелось, так как супруге утром нужно было ехать по делам. 

Затем Иван признался, что на праздновании дня рождения он выпил, также он согласился пройти тестирование на состояние алкогольного опьянения. Сейчас спасателю грозит лишение водительского удостоверения и штраф в 30 000 рублей, машину эвакуировали на автостоянку.  

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