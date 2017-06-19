7 происшествий в кировских автобусах: откушенное ухо и выпавшие двери

В минувшие выходные мы писали о том, что в одном из кировских автобусов парень проехал несколько остановок, сидя на скутере.

Случай произошел в автобусе №70. Скорее всего, у юноши сломалось транспортное средство, которое он вез в ремонт. После выхода из автобуса молодой человек поехал на скутере, отталкиваясь ногами, как на детской машинке или велосипеде. Он двигался не по проезжей части, а по тротуару. Такое поведение удивило многих.

Мы решили сделать подборку необычных и травмоопасных случаев, произошедших в общественном транспорте Кирова.

В Кирове пенсионерке зажало руку в автобусе и она выпала на проезжую часть

пресс-службы ГИБДД по Кировской области

27 мая 2014 года в Кирове произошло ДТП. Утром водитель автобуса №61 зажал в дверях пожилую женщину. 77-летняя пенсионерка получила несколько синяков и ушибов.

Как выснилось позднее, водитель просто не посмотрел, все ли вышли из автобуса. Он нажал кнопку закрывания дверей раньше времени. В итоге пенсионерку зажало в дверях, а когда они раскрылись, женщина упала на проезжую часть. Она получила ушибы, а также травмы головы и поясницы.

Известно, что водитель автобуса был трезв. Обстоятельства ДТП выясняются.

В Кирове автобус несколько метров протащил пассажира по дороге

скриншот с видеозаписи life.ru

На днях в Кирове водитель автобуса несколько метров протащил пассажира по дороге.

Случай произошел, когда мужчина заходил в салон. Водитель резко закрыл двери, и нога пассажира оказалась зажата. Мужчина упал на дорогу, в это время автобус тронулся.

Пострадавший упал на бордюр. Несколько метров его протащили по дороге. Водитель заметил, что произошло ЧП, и остановился. К пострадавшему сразу же подбежали прохожие, кондуктор и водитель ПАЗика, чтобы помочь.

От госпитализации пострадавший отказался.

В кировском автобусе во время движения отвалились двери

фото Станислава Завойских

18 мая 2016 года утром в одном из автобусов Кирова во время движения отпала дверь. Об этом сообщил очевидец Станислав Завойских.

Мужчина рассказал, что он ехал в автобусе номер 87, который направлялся в сторону Юго-Запада.

Когда я заходил в автобус, центральные двери не работали, - пояснил молодй человек. - Пассажиры выходили через переднюю и заднюю двери. После того как проехали остановку "Проектный институт", ближе к мосту, дверь автобуса упала прямо в салон на вертикальный поручень. По счастливой случайности никого из пассажиров дверью не задело.

Очевидцы рассказали, автобус двигался дальше, пока водитель не заметил, что произошло. Перед улицей Производственной водитель попытался поставить дверь на место, но не смог. В конечном итоге пассажиров высадили.

В Кирове школьника ошпарило кипятком в автобусе

13-летний мальчик обжегся кипятком в пассажирском автобусе. Об этом сообщают в УГИБДД по Кировской области. Это произошло во вторник, 25 октября 2016 года, около 8 вечера. Автобус ехал по улице Прудной, в салоне оборвался шланг с горячей водой. Кипяток выплеснулся наружу и ошпарил 13-летнего школьника.

Как сообщает УГИБДД по Кировской области, на место происшествия была немедленно вызвана скорая помощь, однако госпитализация пострадавшему не потребовалась.

Кондуктору в Кирове откусили ухо

3 октября 2016 года в Кирове в автобусе № 15 пассажир откусил кондуктору ухо. В ЦДС подтвердили информацию о происшествии.

Первые сообщения появились в социальных сетях. Однако в ведомстве пояснили, что женщине разбили нос. Утром 4 октября информацию о ранах кондуктора из соцсетей подтвердили.

Около 10 часов утра в автобусе между пассажиром и кондуктором завязался конфликт. Сначала они беседовали на заднем сидении, затем мужчина со злости откусил женщине частичку уха, возможно, хрящ.

Женщина сегодня на работу не вышла. Сейчас она находится на больничном, - пояснил директор "ЦДС" Александр Рыболовлев.

Обидчика кондуктора задержали и вывели из автобуса в наручниках.

Миллионы пользователей посмеялись над кировским фото в Pikabu

фото pikabu.ru

Пользователь под ником Begemotius опубликовал на сайте Pikabu забавный снимок. Фото было сделано в кировском автобусе маршрута № 116, который ежедневно перевозит пассажиров из автовокзала в аэропорт и обратно.

В горадминистрации рассказали, почему сиденья в автобусе 116 маршрута расположены так близко друг к другу.

Оказалось, что 11 марта (а фото было опубликовано 12 марта 2017 года) водитель автобуса сам во время обеденного перерыва развернул пассажирское сиденье. За это к водителю применены меры дисциплинарного взыскания, размер премии за март ему снижен. Кстати, 12 марта сиденье снова развернули.