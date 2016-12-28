Суд вынес приговор еще одному участнику ОПГ "Прокоповские"

28 декабря Кировский областной суд вынес приговор Павлу Колпакову, который также был участником ОПГ "Прокоповские".

Колпакову назначили 18 лет колонии строгого режима. Ему зачтен срок нахождения под стражей. При вынесении приговора суд учел смягчающее обстоятельство - у Павла есть маленький ребенок на иждивении. Павел Колпаков был признан виновным в убийстве Койкова и Семенова.

Напомним, что вместе с Павлом Колпаковым приговор вынесли лидеру ОПГ "Прокоповские" Михаилу Прокопьеву. Какое наказание получил он, узнайте здесь.