До приговора Прокопу в Кировской области не назначали пожизненный срок 15 лет

В Кировской области до Михаила Прокопьева пожизненный срок не назначали ни одному преступнику уже 15 лет. Об этом сообщает echokirova.ru со ссылкой на комментарий начальника отдела уголовно-судебного управления прокуратуры области Сергея Богданова.

Последний раз пожизненный срок получил житель Верхнекамского района, который в конце 1990-х убил шестерых человек.

Также в прокуратуре предполагают, что Михаил Прокопьев захочет обжаловать приговор, который еще не вступил в законную силу. Также, по словам Сергея Богданова, у Михаила могут быть шансы выйти по УДО, но сделать он это сможет минимум через 20 лет.

Теоретически это возможно. Там уже суд будет исходить из соображений гуманности. Ходатайства такие Прокопьев, конечно же, может писать. Поскольку он совершил преступление, которое относится к категории особо тяжких. Он может это делать как минимум лет через 20-25. Думаю, к тому времени интерес публики к этому делу отпадет, - сказал Сергей.

Напомним, что 28 декабря 2016 года Михаилу Прокопьеву Кировский областной суд вынес приговор - пожизненное лишение свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима и штраф в 1 000 000 рублей. Прокоп был признан виновным в организации восьми убийств и трех покушений на убийство.