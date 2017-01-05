Кировчане бьют тревогу: в городе не убирают сосульки и нависший снег

Кировчане сообщили, где в городе не убирают сосульки и нависший снег. Фото жители города присылали в редакцию и выкладывали в социальные сети.

Из-за сильной оттепели и пришедших морозов в Кирове обострилась проблема с сосульками и нависшим снегом, который угрожает прохожим. Очисткой крыш занимаются не только коммунальщики, но и спасатели, однако этих мер недостаточно.

Вот такие сосульки уже несколько недель висят на доме по адресу Чапаева,14. Управляющая компания Ленинского района города Кирова никаких мер не принимает. Неоднократно обращалась туда, кормят только обещаниями, - написала в редакцию кировчанка Елена.

Улица Спасская. Центр города. Ждем, когда упадёт на кого-то? - спрашивает Александр Братухин.

Горбуновой, 10

Набережная Грина, 19. На крыше над тротуаром навис лед.

Металлургов,10. В подъезде живут дети, жильцам страшно зайти в дом. Над детской стоматологической поликлиникой

Напомним, в конце 2016 года в жесткой форме врио губернатора Игорь Васильев потребовал от представителей коммунальных служб всех муниципальных образований организовать совместно с УМВД очистку от снега стоянок автотранспорта, предупредив об этом автовладельцев, срочно почистить тротуары, убрать сосульки с крыш.

Глава региона потребовал ежедневного отчета об уборке снега и чистке крыш. Выездные проверки с участием первых лиц города для оценки работы коммунальщиков будут продолжаться.