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Главная Новости Кировчане бьют тревогу: в городе не убирают сосульки и нависший снег

Кировчане бьют тревогу: в городе не убирают сосульки и нависший снег

05 января 2017, 11:22 Служба новостей progorod43.ru Возрастное ограничение: 0+
фото vk.com/zlo43
Подборка фото от жителей нашего города

Кировчане сообщили, где в городе не убирают сосульки и нависший снег. Фото жители города присылали в редакцию и выкладывали в социальные сети. 

Из-за сильной оттепели и пришедших морозов в Кирове обострилась проблема с сосульками и нависшим снегом, который угрожает прохожим. Очисткой крыш занимаются не только коммунальщики, но и спасатели, однако этих мер недостаточно. 

Вот такие сосульки уже несколько недель  висят на доме по адресу Чапаева,14. Управляющая компания Ленинского района города Кирова никаких мер не принимает. Неоднократно обращалась туда, кормят только обещаниями, - написала в редакцию кировчанка Елена. 

Улица Спасская. Центр города. Ждем, когда упадёт на кого-то? - спрашивает Александр Братухин. 

Горбуновой, 10

Набережная Грина, 19. На крыше над тротуаром навис лед.

Металлургов,10. В подъезде живут дети, жильцам страшно зайти в дом.Над детской стоматологической поликлиникой 

Напомним, в конце 2016 года в жесткой форме врио губернатора Игорь Васильев потребовал от представителей коммунальных служб всех муниципальных образований организовать совместно с УМВД очистку от снега стоянок автотранспорта, предупредив об этом автовладельцев, срочно почистить тротуары, убрать сосульки с крыш.

Глава региона потребовал ежедневного отчета об уборке снега и чистке крыш. Выездные проверки с участием первых лиц города для оценки работы коммунальщиков будут продолжаться.

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Комментарии 5

05 января 2017, 11:46 SMD
А жителям многоквартирных домов самостоятельно почистить крышу религия не позволяет или "мы же плОтим!..."?
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05 января 2017, 11:54 Ppc
На одной из фото отчетливо видно,что наледь на козырьке балкона!это обязанность собственника убирать в этом месте!а так,пишите в администрацию города,управляющие компании!еще раз говорю-пишите,а не звоните!!!
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05 января 2017, 12:01 Жилец
SMD
А жителям многоквартирных домов самостоятельно почистить крышу религия не позволяет или "мы же плОтим!..."?
Как мы почистим самостоятельно крышу?????? Нужно специальное оборудование, чтобы не улететь вниз !
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05 января 2017, 12:18 Фунтик
Управляющие компании видимо вась-вася не в ..уй не ставят!!
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05 января 2017, 12:29 Акын
У коммунальщиков скоро в штате останутся две тётки на три телефона. За ту зарплату, что платят за уборку снега и вообще, никто не идёт кроме алкашей. Да и те уже кто спился, кто с крыши упал уже в том году. Дураков нет за свой счёт снег с крыши на припаркованные авто кидать. Вот объясните как один чел может и все машины под домом разогнать и снег кидать и людей предупреждать внизу, да никак. Вижу, что спец со своим снаряжением пришёл. Убрал снег и лёд за удержателями на карнизе сколько позволяла ситуация внизу и на том спасибо.
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