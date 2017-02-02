"Есть мини-бар и мини-суд": Alex N написал о своем пребывании в кировском Hilton

На сайте Hotellook, где пользователи Интернета оставляют отзывы об отелях и гостиницах их разных стран, появилось сообщение от Alex N. Отзыв был опубликован 2 февраля 2017 года.

Пользователь отметил плюсы и минусы номера, в котором остановился.

Из плюсов: хороший Интернет, показывает "Дождь", в номере все чисто и прозрачно, есть мини-бар и мини-суд. Из минусов: завтрак только в одном варианте, даже тендера не было, кондиционер не работает, но получает зарплату, приставы приходят в 9 утра, несмотря на табличку "не беспокоить" (притворяются горничной), - написал пользователей.

Напомним, что 1 февраля Ленинский районный суд избрал в отношении Алексея Навального и второго фигуранта дела по "Кировлесу" Петра Офицерова меру пресечения в виде подписки о невыезде. Алексей Навальный не имеет права покидать пределы четырехзвездочного отеля Hilton в Кирове до 10 февраля, этот запрет не касается судебных заседаний. Все подробности здесь.