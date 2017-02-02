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Главная Новости "Есть мини-бар и мини-суд": Alex N написал о своем пребывании в кировском Hilton

"Есть мини-бар и мини-суд": Alex N написал о своем пребывании в кировском Hilton

02 февраля 2017, 14:33 Служба новостей progorod43.ru Возрастное ограничение: 0+
из архива progorod
Alex N написал о мини-суде, приставах и завтраке в кировском Hilton

На сайте Hotellook, где пользователи Интернета оставляют отзывы об отелях и гостиницах их разных стран, появилось сообщение от Alex N. Отзыв был опубликован 2 февраля 2017 года. 

Пользователь отметил плюсы и минусы номера, в котором остановился. 

Из плюсов: хороший Интернет, показывает "Дождь", в номере все чисто и прозрачно, есть мини-бар и мини-суд. Из минусов: завтрак только в одном варианте, даже тендера не было, кондиционер не работает, но получает зарплату, приставы приходят в 9 утра, несмотря на табличку "не беспокоить" (притворяются горничной), - написал пользователей. 

Напомним, что 1 февраля Ленинский районный суд избрал в отношении Алексея Навального и второго фигуранта дела по "Кировлесу" Петра Офицерова меру пресечения в виде подписки о невыезде. Алексей Навальный не имеет права покидать пределы четырехзвездочного отеля Hilton в Кирове до 10 февраля, этот запрет не касается судебных заседаний. Все подробности здесь.

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Комментарии 11

02 февраля 2017, 14:52 !!Alex
а оплачивает то кто пребывание в этом хилтоне ?
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02 февраля 2017, 15:00 Горожанин
!!Alex
а оплачивает то кто пребывание в этом хилтоне ?
Оплатит потом налогоплательщик
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02 февраля 2017, 15:07 горожанин
предлагаю услуги собутыльника - быстро и качественно ввожу в состояние запоя , материалы заказчика . раз все равно не выпускают ...........
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02 февраля 2017, 15:18 Горожанин
вы еще в сортир к нему залезьте посмотрите как он сходил.. совсем уже тронулись со своим подвальным
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02 февраля 2017, 15:23 Горожанин
Теперь до 10 февраля тема в топе будет. А что-то давно про Никитку и Машку Гайдаршу не писали.
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02 февраля 2017, 15:32 Горожанин
Горожанин
вы еще в сортир к нему залезьте посмотрите как он сходил.. совсем уже тронулись со своим подвальным
Это твой будущий президент.Проявляй уважение!
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02 февраля 2017, 16:25 Горожанин
Горожанин
Это твой будущий президент.Проявляй уважение!
иди проспись уася, ты пьян сегодня
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02 февраля 2017, 16:38 Вятчанин
Кто президент Навальный что ле??? Да нафиг нужен этот жулик, если он будет президентом из России превратят украину 2!!!!
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02 февраля 2017, 16:42 Горожанин
Горожанин
иди проспись уася, ты пьян сегодня
поживем-увидим, кто пьян, аунтон.Не хоца тебе за делишки свои отвечать.Все устраивает? Корыце под рыльцем)
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02 февраля 2017, 21:12 Горожанин
Горожанин
вы еще в сортир к нему залезьте посмотрите как он сходил.. совсем уже тронулись со своим подвальным
Это их бох.
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03 февраля 2017, 05:57 Горожанин
Горожанин
Это твой будущий президент.Проявляй уважение!
Какой из него президент? Он же Овальный. Он только жопу америкосам может лизать, да свою подставлять за деньги. Ну и лес вятский п...здить.
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