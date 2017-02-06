В Кирово-Чепецке заключенного оштрафовали за татуировки

В Чепецкой колонии осужденного оштрафовали за татуировки. Об этом сообщили в Кирово-Чепецком районном суде Кировской области.

Произошло это так: мужчина пришел в баню помыться, разделся. Окружающие заметили на его левом плече, а также на ногах татуировки в виде нацистских символов.

В результате мужчину привлекли за демонстрацию тату. Суд признал его виновным в совершении административного правонарушения. Мужчине назначили штраф 1000 рублей.