В Кирово-Чепецке заключенного оштрафовали за татуировки

Мужчина должен оплатить штраф 1000 рублей
В Кирово-Чепецке заключенного оштрафовали за татуировки06 февраля 2017, 14:09 Служба новостей progorod43.ru Возрастное ограничение: 16+
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В Чепецкой колонии осужденного оштрафовали за татуировки. Об этом сообщили в Кирово-Чепецком районном суде Кировской области.
Произошло это так: мужчина пришел в баню помыться, разделся. Окружающие заметили на его левом плече, а также на ногах татуировки в виде нацистских символов.
В результате мужчину привлекли за демонстрацию тату. Суд признал его виновным в совершении административного правонарушения. Мужчине назначили штраф 1000 рублей.
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