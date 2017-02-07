В Йошкар-Оле закрыли бордель, где кировчанок держали в сексуальном рабстве

В Республике Марий Эл полицейские закрыли бордель, в котором девушек принуждали заниматься проституцией. Об этом рассказали в региональном МВД.

Пострадавшие девушки, которых находили в Марий Эл и привозили из Кировской области, находились в сексуальном рабстве.

Полицейские допросили пятерых пострадавших девушек. Они рассказали, что на них оказывали не только психологическое давление, но и применяли физическое насилие. Когда девушки сбегали, их разыскивали участники группы и, угрожая, заставляли заниматься проституцией.

Бордели были организованы в разных районах Йошкар-Олы. Этим занималась 39-летняя женщина, она снимала в аренду квартиры, определяла диспетчеров, которые принимали заказы, наняла водителей, которые перевозили девушек до клиента и обратно. Вообще группа, занимавшаяся организацией притонов, состояла из девяти человек. Их задержали.

В отношении обвиняемых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Скоро уголовное дело будет направлено в суд.