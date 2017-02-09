Блогер: "За две недели команда Навального потратила в Кирове 5 000 000 рублей"

За две с небольшим недели команда Алексея Навального потратила в Кирове почти пять миллионов рублей. Об этом пишет на своей страничке в ЖЖ блогер под ником nemihail.

Он отметил, что Алексей один в Киров не ездит, как правило, с ним приезжает команда из 10 человек. Блогер подсчитал, сколько примерно денег команда Навального потратила во время визита в наш город.

Перелет: цена на билеты по маршруту Москва - Киров - Москва на самолеты авиакомпании "Руслайн" составляет 24 000 рублей на одного человека. Летит он не один, расходы на перелеты на 13 заседаний составили примерно 3 400 000 рублей.

Отель: стандартный номер с завтраком за 5 200 рублей в сутки на одного человека. На 10 человек и Навального - 52 000 рублей за сутки, а за 13 дней - 676 000 рублей.

Питание: для ужинов Навальный выбирал самые лучшие и дорогие рестораны города. Получилось, что питание обошлось в 300 000 рублей.

Транспорт: в несколько сотен тысяч рублей обошлась аренда автомобиля Mercedes-Benz Viano с личным водителем.

И в итоге получилась такая внушительная сумма - почти 5 000 000 рублей.

Напомним, что 8 февраля был заключительным днем по пересмотру дела "Кировлеса". Ленинский районный суд города Кирова вынес двум фигурантам дела Алексею Навальному и Петру Офицерову приговор. Прямую трансляцию вынесения приговора прямо из зала суда вел Алексей Навальный на своей страничке в Twitter. Какой приговор вынесли ему, узнайте здесь.