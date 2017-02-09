Блогер: "За две недели команда Навального потратила в Кирове 5 000 000 рублей"09 февраля 2017, 10:08 Служба новостей progorod43.ru Возрастное ограничение: 0+
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Ориентировочные суммы, которые были потрачены на питание, транспорт, перелеты и отель
За две с небольшим недели команда Алексея Навального потратила в Кирове почти пять миллионов рублей. Об этом пишет на своей страничке в ЖЖ блогер под ником nemihail.
Он отметил, что Алексей один в Киров не ездит, как правило, с ним приезжает команда из 10 человек. Блогер подсчитал, сколько примерно денег команда Навального потратила во время визита в наш город.
Перелет: цена на билеты по маршруту Москва - Киров - Москва на самолеты авиакомпании "Руслайн" составляет 24 000 рублей на одного человека. Летит он не один, расходы на перелеты на 13 заседаний составили примерно 3 400 000 рублей.
Отель: стандартный номер с завтраком за 5 200 рублей в сутки на одного человека. На 10 человек и Навального - 52 000 рублей за сутки, а за 13 дней - 676 000 рублей.
Питание: для ужинов Навальный выбирал самые лучшие и дорогие рестораны города. Получилось, что питание обошлось в 300 000 рублей.
Транспорт: в несколько сотен тысяч рублей обошлась аренда автомобиля Mercedes-Benz Viano с личным водителем.
И в итоге получилась такая внушительная сумма - почти 5 000 000 рублей.
Напомним, что 8 февраля был заключительным днем по пересмотру дела "Кировлеса". Ленинский районный суд города Кирова вынес двум фигурантам дела Алексею Навальному и Петру Офицерову приговор. Прямую трансляцию вынесения приговора прямо из зала суда вел Алексей Навальный на своей страничке в Twitter. Какой приговор вынесли ему, узнайте здесь.
Комментарии 22
Вызывают вопросы: почему следят именно за Навальным, может быть лучше следить наркоманами/алкоголиками/псих. больными вроде как они более опасны для общества?
Может лучше пора написать про зар. плату Миллера в Газпроме в 3,1 млн. рублей В ДЕНЬ?.... или про Костина... или про Сечина.... у них стабильно больше 2 млн. рублей в ДЕНЬ? Может им немного умерить аппетиты, и внезапно деньги на путепровод в ЧП появятся, и еще много чего полезного можно будет сделать.
Вызывают вопросы: почему следят именно за Навальным, может быть лучше следить наркоманами/алкоголиками/псих. больными вроде как они более опасны для общества?
Может лучше пора написать про зар. плату Миллера в Газпроме в 3,1 млн. рублей В ДЕНЬ?.... или про Костина... или про Сечина.... у них стабильно больше 2 млн. рублей в ДЕНЬ? Может им немного умерить аппетиты, и внезапно деньги на путепровод в ЧП появятся, и еще много чего полезного можно будет сделать.
вангую, что навальный выложит скрины с букинга и блогер-кировец сядет в лужу, чивоуштам
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Давай уж говори куда они попали
Команда из 10 человек за 14 дней. Да разве это много? У нас любая приезжая звезда больше тратит.
И к слову: Навальный совсем недавно отсудил 63 тыс евро за отмененные приговоры и задержания вне закона. Оттуда и деньги. Какой прихвостень, о чем вы)) у вас во всем рука Америки видится... Аномальные морозы тоже их рук дело? Может Алексей привёз их в Киров?))
Типичная русская позиция: важно не что говорят, а кто говорит.
Мы пока что видим дешевый цирк под вывеской "Суд"
А так да. Казачок засланый, соросовское бабло надо отрабатывать!
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