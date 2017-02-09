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Главная Новости Блогер: "За две недели команда Навального потратила в Кирове 5 000 000 рублей"

Блогер: "За две недели команда Навального потратила в Кирове 5 000 000 рублей"

09 февраля 2017, 10:08 Служба новостей progorod43.ru Возрастное ограничение: 0+
Wikimedia Commons
Ориентировочные суммы, которые были потрачены на питание, транспорт, перелеты и отель

За две с небольшим недели команда Алексея Навального потратила в Кирове почти пять миллионов рублей. Об этом пишет на своей страничке в ЖЖ блогер под ником nemihail

Он отметил, что Алексей один в Киров не ездит, как правило, с ним приезжает команда из 10 человек. Блогер подсчитал, сколько примерно денег команда Навального потратила во время визита в наш город.

Перелет: цена на билеты по маршруту Москва - Киров - Москва на самолеты авиакомпании "Руслайн" составляет 24 000 рублей на одного человека. Летит он не один, расходы на перелеты на 13 заседаний составили примерно 3 400 000 рублей.

Отель: стандартный номер с завтраком за 5 200 рублей в сутки на одного человека. На 10 человек и Навального - 52 000 рублей за сутки, а за 13 дней - 676 000 рублей.

Питание: для ужинов Навальный выбирал самые лучшие и дорогие рестораны города. Получилось, что питание обошлось в 300 000 рублей. 

Транспорт: в несколько сотен тысяч рублей обошлась аренда автомобиля Mercedes-Benz Viano с личным водителем. 

И в итоге получилась такая внушительная сумма - почти 5 000 000 рублей.

Напомним, что 8 февраля был заключительным днем по пересмотру дела "Кировлеса". Ленинский районный суд города Кирова вынес двум фигурантам дела Алексею Навальному и Петру Офицерову приговор. Прямую трансляцию вынесения приговора прямо из зала суда вел Алексей Навальный на своей страничке в Twitter. Какой приговор вынесли ему, узнайте здесь.

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Комментарии 22

09 февраля 2017, 10:22 Гость
С Навальным все давно понятно. Пиндосовский прихвостень.
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09 февраля 2017, 10:26 Алексей
Дык недавно евро комиссия и ЕС выделили 2.5 млн евро на борьбу с коррупцией в России, догадайтесь в кокой фонд они попали?
Ответить
09 февраля 2017, 10:31 Горожанин
Дак зато они не бухают и баб в белый дом не водят))Кстати,а где можно с этими цифрами ознакомиться?
Ответить
09 февраля 2017, 10:36 1
очередная попытка кремлеботов. Расчеты более чем странные. Все эти деньги через ЕСПЧ государство в итоге оплатит.

Вызывают вопросы: почему следят именно за Навальным, может быть лучше следить наркоманами/алкоголиками/псих. больными вроде как они более опасны для общества?

Может лучше пора написать про зар. плату Миллера в Газпроме в 3,1 млн. рублей В ДЕНЬ?.... или про Костина... или про Сечина.... у них стабильно больше 2 млн. рублей в ДЕНЬ? Может им немного умерить аппетиты, и внезапно деньги на путепровод в ЧП появятся, и еще много чего полезного можно будет сделать.
Ответить
09 февраля 2017, 10:36 1
очередная попытка кремлеботов. Расчеты более чем странные. Все эти деньги через ЕСПЧ государство в итоге оплатит.

Вызывают вопросы: почему следят именно за Навальным, может быть лучше следить наркоманами/алкоголиками/псих. больными вроде как они более опасны для общества?

Может лучше пора написать про зар. плату Миллера в Газпроме в 3,1 млн. рублей В ДЕНЬ?.... или про Костина... или про Сечина.... у них стабильно больше 2 млн. рублей в ДЕНЬ? Может им немного умерить аппетиты, и внезапно деньги на путепровод в ЧП появятся, и еще много чего полезного можно будет сделать.
Ответить
09 февраля 2017, 10:37 Стилист
имхо, этот блогер - сказочник.
вангую, что навальный выложит скрины с букинга и блогер-кировец сядет в лужу, чивоуштам
Ответить
09 февраля 2017, 10:37 Горожанин
Алексей
Дык недавно евро комиссия и ЕС выделили 2.5 млн евро на борьбу с коррупцией в России, догадайтесь в кокой фонд они попали?
Средства были выделены на программу «Защита прав предпринимателей в Российской Федерации от коррупционных практик», которая была совместно разработана Евросоюзом, Евросоветом и аппаратом уполномоченного при президенте России по защите прав предпринимателей.


Программа, рассчитанная на 36 месяцев, состоит из тренингов, семинаров и конференций с участием российских экспертов, отобранных Советом Европы. В рамках данных мероприятий бизнесменам рассказывают о существующих сценариях коррупционных практик и о том, как им противостоять.

Давай уж говори куда они попали
Ответить
09 февраля 2017, 10:37 аксакал
подавись желчью мракобес
Ответить
09 февраля 2017, 10:38 Серый дом Киров
Юра мы следим не только за тов Новальным
Ответить
09 февраля 2017, 10:40 Горожанин
1
очередная попытка кремлеботов. Расчеты более чем странные. Все эти деньги через ЕСПЧ государство в итоге оплатит.

Вызывают вопросы: почему следят именно за Навальным, может быть лучше следить наркоманами/алкоголиками/псих. больными вроде как они более опасны для общества?

Может лучше пора написать про зар. плату Миллера в Газпроме в 3,1 млн. рублей В ДЕНЬ?.... или про Костина... или про Сечина.... у них стабильно больше 2 млн. рублей в ДЕНЬ? Может им немного умерить аппетиты, и внезапно деньги на путепровод в ЧП появятся, и еще много чего полезного можно будет сделать.
про зарплату Сечина Миллера уже сто раз писано,а олегсей всё как-то в тени остаётся...
Ответить
09 февраля 2017, 10:40 123
Так, стоп
Команда из 10 человек за 14 дней. Да разве это много? У нас любая приезжая звезда больше тратит.
И к слову: Навальный совсем недавно отсудил 63 тыс евро за отмененные приговоры и задержания вне закона. Оттуда и деньги. Какой прихвостень, о чем вы)) у вас во всем рука Америки видится... Аномальные морозы тоже их рук дело? Может Алексей привёз их в Киров?))
Типичная русская позиция: важно не что говорят, а кто говорит.
Ответить
09 февраля 2017, 10:42 Алексей
Ну как бы и пофиг. Не бюджетные же деньги потратил. А вот недавно к нам Медведев приезжал и как раз на бюджетные деньги. Думаете Медведев тут на сухарях и на воде жил за наши деньги?
Ответить
09 февраля 2017, 10:44 77
Навальный - уголовник и вор - его место в тюрьме
Ответить
09 февраля 2017, 10:45 Костя
А ехать Навальному в плацкарте и в самой дешёвой гостиннице видимо несудьба!Специально написал что потратил пять миллионов намёк что компенсируйте ему расходы!Ворованных денег чего жалеть он ведь их незаработал!
Ответить
09 февраля 2017, 10:50 Скурпулезный
123
Так, стоп
Команда из 10 человек за 14 дней. Да разве это много? У нас любая приезжая звезда больше тратит.
И к слову: Навальный совсем недавно отсудил 63 тыс евро за отмененные приговоры и задержания вне закона. Оттуда и деньги. Какой прихвостень, о чем вы)) у вас во всем рука Америки видится... Аномальные морозы тоже их рук дело? Может Алексей привёз их в Киров?))
Типичная русская позиция: важно не что говорят, а кто говорит.
63000 евро - это около 4 000 000 деревянных. А тут 5 000 000. В смету не уложился.
Ответить
09 февраля 2017, 10:55 123
Скурпулезный
63000 евро - это около 4 000 000 деревянных. А тут 5 000 000. В смету не уложился.
Эти тоже выплатят, не переживай
Ответить
09 февраля 2017, 10:57 Горожанин
77
Навальный - уголовник и вор - его место в тюрьме
Кто спорит? Докажите и посадите.
Мы пока что видим дешевый цирк под вывеской "Суд"
Ответить
09 февраля 2017, 10:59 Сергей Поздняков
Серый дом Киров, продолжайте наблюдение!)))
А так да. Казачок засланый, соросовское бабло надо отрабатывать!
Ответить
09 февраля 2017, 10:59 Горожанин
77
Навальный - уголовник и вор - его место в тюрьме
5 лимонов? ))))Медведев читает и ухохатывается))))
Ответить
09 февраля 2017, 11:09 александр
Ребята - это-же новая статья навальному. Проверить по налоговой - сколько он заработал за последний год по уплате налогов. И проверить - уплачены ли налоги с этих 5 мультов - и новая статья - уклонение от налогов. Дебил - с кем тягаться вздумал - у власти всегда на один патрон больше :)
Ответить
09 февраля 2017, 11:15 Горожанин
123
Так, стоп
Команда из 10 человек за 14 дней. Да разве это много? У нас любая приезжая звезда больше тратит.
И к слову: Навальный совсем недавно отсудил 63 тыс евро за отмененные приговоры и задержания вне закона. Оттуда и деньги. Какой прихвостень, о чем вы)) у вас во всем рука Америки видится... Аномальные морозы тоже их рук дело? Может Алексей привёз их в Киров?))
Типичная русская позиция: важно не что говорят, а кто говорит.
Деньги он уже давно перевёл в Одессу на ато,а других отсуженых у него нет.
Ответить
09 февраля 2017, 11:37 Горожанин
Алексей
Ну как бы и пофиг. Не бюджетные же деньги потратил. А вот недавно к нам Медведев приезжал и как раз на бюджетные деньги. Думаете Медведев тут на сухарях и на воде жил за наши деньги?
Он государев человек,не на свои же ему в столовую ходить. Ты разницу между блоггером и Медведевым совсем не ощущаешь?))
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