Пропавшую несколько дней назад 11-летнюю девочку нашли мертвой в Чувашии

В Чувашии нашли тело пропавшего 15 июня 2017 года ребенка. Об этом сообщили в Следственном комитете РФ по Чувашской Республике.

Тело 11-летней девочки было обнаружено в гаражном комплексе. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Убийство".

В последующем был задержан подозреваемый в убийстве ребенка. Им оказался 23-летний житель Чувашии.

Сейчас решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу. Устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего. Назначен комплекс судебных экспертиз, в том числе медицинская, генетическая, биологическая и другие.