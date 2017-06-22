Пропавшую несколько дней назад 11-летнюю девочку нашли мертвой в Чувашии

Пропавшую несколько дней назад 11-летнюю девочку нашли мертвой в Чувашии22 июня 2017 Служба новостей progorod43.ru Возрастное ограничение: 16+
МВД по Чувашской Республике
Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Убийство"
В Чувашии нашли тело пропавшего 15 июня 2017 года ребенка. Об этом сообщили в Следственном комитете РФ по Чувашской Республике.
Тело 11-летней девочки было обнаружено в гаражном комплексе. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Убийство".
В последующем был задержан подозреваемый в убийстве ребенка. Им оказался 23-летний житель Чувашии.
Сейчас решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу. Устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего. Назначен комплекс судебных экспертиз, в том числе медицинская, генетическая, биологическая и другие.
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22 июня 2017, 11:00
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