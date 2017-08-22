Стало известно, когда начнется суд над экс-губернатором Кировской области

Стало известно, когда начнется суд над экс-губернатором Кировской области22 августа 2017 Служба новостей progorod43.ru Возрастное ограничение: 6+
пресс-службы Следственного комитета РФ
Никите Белых продлили срок ареста
В Пресненском суде Москвы 22 августа прошло предварительное слушание по делу Никиты Белых. Была назначена дата проведения первого заседания, а также был продлен срок ареста экс-губернатору Кировской области. Об этом сообщает ria.ru.
Первое заседание по уголовному делу пройдет 5 сентября 2017 года в 11 часов. Дело будет рассмотрено в открытом режиме. На первом заседании прокурор огласит обвинительное заключение, затем обвиняемый выскажет свое отношение к нему.
Как сообщает iz.ru, 22 августа во время предварительного слушания суд продлил срок ареста Никите Белых до 4 февраля.
На этом же слушании суд разрешил экс-чиновнику жениться в СИЗО. Когда может пройти свадьба, узнайте об этом здесь.
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