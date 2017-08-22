Никите Белых разрешили жениться в СИЗО

22 августа во время предварительного слушания по делу экс-губернатора Кировской области, который обвиняется в получении взятки в 400 000 евро, суд разрешил Никите Белых жениться в СИЗО. Об этом адвокат бывшего чиновника Марина Ярош сообщила ria.ru.

Защита отметила, что сначала невесту Белых (Екатерину Рейферт) допросят в качестве свидетеля, а потом состоится свадьба. Вероятно, она пройдет спустя неделю после первого заседания суда.

Также во время предварительного слушания по делу было отклонено ходатайство адвокатов о возвращении материалов уголовного дела в прокуратуру.

Напомним, что в Пресненском суде Москвы 22 августа в 14:30 началось предварительное слушание по делу Никиты Белых. Шестеро полицейских и кинолог с ротвейлером сопровождали экс-чиновника в зал суда. Подробности здесь.