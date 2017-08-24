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Главная Новости Кировчанин из-за ревности поджег дом, где находилась его жена

Кировчанин из-за ревности поджег дом, где находилась его жена

24 августа 2017 Служба новостей progorod43.ru Возрастное ограничение: 16+
progorod
Подозреваемого задержали на следующий день

В Лузском районе молодой мужчина из-за ревности поджег чужой дом. Об этом рассказали в пресс-службе УМВД России по Кировской области. 

Все произошло 22 августа около полуночи в поселке Лальск. 34-летний мужчина узнав, что в доме тещи находится его 36-летняя гражданская жена и ее бывший муж, зашел к ним, бросил в сторону супруги канистру с бензином и горящую спичку. После этого он скрылся с места преступления.

Все находящиеся в помещении успели выбежать, однако 36-летняя женщина получила ожоги и ее срочно увезли в больницу. Дом сгорел полностью, сумма ущерба уточняется.

Полицейские задержали подозреваемого уже на следующий день. По словам задержанного, на такой поступок его толкнула ревность. 

Возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное уничтожение имущества". За это грозит до пяти лет лишения свободы. Решается вопрос об аресте подозреваемого.

Женщины Мужчины Происшествия

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