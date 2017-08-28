В Кирове нашли пропавшего 14-летнего подростка. Об этом рассказали активисты поискового отряда "Лиза Алерт Киров".

Известно, что парень исчез 24 августа вечером. Подростка искали больше двух дней. Информация о том, что школьник найден, появилась 27 августа. Волонтеры сообщили, что с парнем все хорошо - он жив и здоров.

По информации источника, близкого к ситуации, все это время он был с друзьями. Нашли подростка в Нововятске. Его задержали полицейские, когда он гулял.