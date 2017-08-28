Кировчанка ударила девочку головой о фонарь и забрала у нее iPhone

В Кирово-Чепецке местная жительница на улице напала на девочку и забрала у нее iPhone 4S. Об этом рассказали в Кирово-Чепецкой городской прокуратуре.

Все случилось 29 мая. Женщина вышла на улицу и увидела в руках у девочки-подростка iPhone 4S с чехлом и наушниками. При этом уточняется, что женщина была пьяна.

Она потребовала, чтобы девочка отдала ей телефон, потом схватила ее за волосы и с силой дернула их. Девочка ударилась головой о фонарный столб, а в это время женщина выхватила из ее рук iPhone и убежала.

На суде женщина признала свою вину. Суд учел, что у обвиняемой есть маленький ребенок, поэтому ей назначили один год лишения свободы условно с испытательным сроком один год.