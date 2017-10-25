Мертвую женщину, найденную на берегу реки Вятки, не могут опознать третий месяц

У деревни Никульчино Слободского района на берегу реки Вятки 7 августа 2017 года было найдено тело неизвестной женщины. Личность погибшей до сих пор не установлена. Об этом рассказали в УМВД России по Кировской области.

Приметы погибшей:

на вид 40-60 лет, рост около 155 сантиметров, волосы седые длиной 6-8 сантиметров, худощавого телосложения;

одета в сорочку с короткими рукавами из ткани светлого цвета с рисунком в виде цветов.

Если вы знаете женщину, то сообщите об этом в полицию по телефонам: 8 (8332) 589-530, 589-514, 589-284, 589-673.

В УМВД рассказали, что была проведена экспертиза по восстановлению облика женщины. Получился такой фоторобот:

фото УМВД России по Кировской области

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