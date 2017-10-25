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Главная Новости Мертвую женщину, найденную на берегу реки Вятки, не могут опознать третий месяц

Мертвую женщину, найденную на берегу реки Вятки, не могут опознать третий месяц

25 октября 2017 Служба новостей progorod43.ru Возрастное ограничение: 16+
скриншот видеозаписи с youtube.com, телекомпания СКАТ
Был составлен фоторобот погибшей

У деревни Никульчино Слободского района на берегу реки Вятки 7 августа 2017 года было найдено тело неизвестной женщины. Личность погибшей до сих пор не установлена. Об этом рассказали в УМВД России по Кировской области. 

Приметы погибшей:

  • на вид 40-60 лет, рост около 155 сантиметров, волосы седые длиной 6-8 сантиметров, худощавого телосложения;
  • одета в сорочку с короткими рукавами из ткани светлого цвета с рисунком в виде цветов.

Если вы знаете женщину, то сообщите об этом в полицию по телефонам: 8 (8332) 589-530, 589-514, 589-284, 589-673.

В УМВД рассказали, что была проведена экспертиза по восстановлению облика женщины. Получился такой фоторобот: 

фото УМВД России по Кировской области 

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Женщины Происшествия Смерть

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Комментарии 1

25 октября, 14:50 Константин Копанев
Декстер творит своё правосудие.
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