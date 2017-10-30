Владимир Путин сказал, что ему показалось странным в деле Никиты Белых

Владимир Путин 30 октября во время заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека прокомментировал ситуацию с уголовным делом Никиты Белых. Об этом сообщает ria.ru.

Как сказал президент РФ, решение о виновности или невиновности экс-губернатора Кировской области в любом случае будет принимать суд. Еще он уточнил, какие именно моменты в этом деле вызывают много вопросов.

Что касается конкретных вещей, в том числе виновности или невиновности губернатора Кировской области, - это должен определить суд. Но, согласитесь, все-таки странным является объяснение, согласно которому губернатор субъекта РФ берет деньги у предпринимателя, и не в Кирове, а в Москве, и не в рабочем кабинете, а в ресторане, и не в рублях, а в долларах. Ну, это как-то очень странно. Поэтому, я думаю, нужно, не предвосхищая решения суда, дождаться этого решения, — сказал Владимир Путин.

Напомним, по делу экс-губернатора Кировской области уже прошло восемь судебных заседаний. Были допрошены сам Никита Белых, его невеста Екатерина Рейферт, экс-руководитель НЛК Альберт Ларицкий, Руслан Цуканов (нынешний директор НЛК). Все материалы по этому делу вы можете найти здесь.

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