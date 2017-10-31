Васильев высказался за смену часового пояса в Кировской области

26 октября врио губернатора Кировской области Игорь Васильев во время выставки в Госархиве поднял тему изменения часового пояса. Информацию опубликовали на сайте администрации города.

Губернатор поинтересовался мнениями журналистов и высказал собственную точку зрения.

Мое мнение таково: утром светло, а днем уже темно, и жизнь у нас замирает. Так не должно быть в большом городе с полумиллионным населением, – поделился Васильев.

Что касается освещения в областном центре, то глава региона отметил: «Реклама у нас подсвечена хорошо, а вот тротуары плохо».

Напомним, что изменение часового пояса не единожды становилось предметом споров. Перевод стрелок на час вперед обсуждали жители региона, депутаты Заксобрания Кировской области и бывший губернатор Никита Белых.

Обернется ли желание Васильева изменить часовой пояс соответствующей законодательной инициативой, пока не ясно. Но, как известно, депутаты в большинстве случаев разделяют позицию главы региона.