Невеста о Никите Белых: "Он ходить не может и уже почти ничего не видит"

Невеста экс-губернатора Кировской области на своей старничке в Facebook сообщила о состоянии здоровья своего жениха.

Оказалось, что Никиту Белых снова перевели из больницы "Матросской тишины" в СИЗО "Лефортово".

Меж тем Никиту перевели обратно в "Лефортово". Вот только что (прим.ред. - 30 октября вечером). Мы с Грохотовым (прим.ред. - Андрей Грохотов - адвокат) просто в шоке. Врачи не сделали ровным счетом ничего. Письма о проделанной работе у меня есть, за каждый день. "Обследования, дообследования..." Одни отмазки. А он ходить не может. И уже почти ничего не видит. Скорую в суд вызываем. Измором берем? - написала Екатерина.

Также она напомнила, что девятое заседание суда по делу экс-губернатора Кировской области пройдет 1 ноября с 12 часов в Пресненском районном суде Москвы.



Напомним, 30 октября Владимир Путин прокомментировал дело Никиты Белых. Как сказал президент РФ, решение о виновности или невиновности экс-губернатора Кировской области в любом случае будет принимать суд. Подробности вы найдете здесь.

По делу экс-губернатора Кировской области уже прошло восемь судебных заседаний. Были допрошены сам Никита Белых, его невеста Екатерина Рейферт, экс-руководитель НЛК Альберт Ларицкий, Руслан Цуканов (нынешний директор НЛК). Все материалы по этому делу вы можете найти здесь.

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