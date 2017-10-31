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Главная Новости Невеста о Никите Белых: "Он ходить не может и уже почти ничего не видит"

Невеста о Никите Белых: "Он ходить не может и уже почти ничего не видит"

31 октября 2017 Служба новостей progorod43.ru Возрастное ограничение: 6+
фото Кирилла Макарова
Сейчас бывший чиновник находится в "Лефортово"

Невеста экс-губернатора Кировской области на своей старничке в Facebook сообщила о состоянии здоровья своего жениха. 

Оказалось, что Никиту Белых снова перевели из больницы "Матросской тишины" в СИЗО "Лефортово". 

Меж тем Никиту перевели обратно в "Лефортово". Вот только что (прим.ред. - 30 октября вечером). Мы с Грохотовым (прим.ред. - Андрей Грохотов - адвокат) просто в шоке. Врачи не сделали ровным счетом ничего. Письма о проделанной работе у меня есть, за каждый день. "Обследования, дообследования..." Одни отмазки. А он ходить не может. И уже почти ничего не видит. Скорую в суд вызываем. Измором берем? - написала Екатерина. 

Также она напомнила, что девятое заседание суда по делу экс-губернатора Кировской области пройдет 1 ноября с 12 часов в Пресненском районном суде Москвы. 

Напомним, 30 октября Владимир Путин прокомментировал дело Никиты Белых. Как сказал президент РФ, решение о виновности или невиновности экс-губернатора Кировской области в любом случае будет принимать суд. Подробности вы найдете здесь

По делу экс-губернатора Кировской области уже прошло восемь судебных заседаний. Были допрошены сам Никита Белых, его невеста Екатерина Рейферт, экс-руководитель НЛК Альберт Ларицкий, Руслан Цуканов (нынешний директор НЛК). Все материалы по этому делу вы можете найти здесь. 

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Арест Никиты Белых Происшествия

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Комментарии 1

26 минут назад Константин Копанев
Так же говорили и про Тимошенко. А после тюрьмы забегала и запрыгала как сидорова коза.
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