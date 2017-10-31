Кировчанка стала чемпионкой Сенегала по быстрым шахматам

27-летняя кировчанка Надежда Марочкина завоевала титул чемпионки по быстрым шахматам в Сенегале. Нашему порталу девушка рассказала о своей победе и о жизни в африканской стране.

Надежда начала заниматься шахматами, когда ей было 7. В нашем городе она занималась в клубе «Вятская Ладья». Уже три года Надя с супругом и ребенком живет в Сенегале. Она успешно занимается бизнесом (владеет маркетинговым агентством), но и о любимом хобби не забывает.

В Кирове в «Вятской Ладье» я занималась у самого прекрасного тренера Максима Израильевича Милюковского, он до сих пор там работает. В Сенегале я не первый раз участвую в турнире, но первое место удалось занять только сейчас, - говорит Надежда.

Турниры в Сенегале всегда проводятся по Швейцарской системе. Почти все соперники Надежды были сенегальцами. В турнире участвовала еще одна русская женищина, которая уже 20 лет живет в этой стране.

Несколько партий были очень напряженными, изрядно вымотали меня. В игре были и очень красивые комбинации, которые приятно вспоминать. Мой результат - партия за 50 минут. Турнир длился 10 часов: с 10 до 20, я провела 9 игр. Победа дала мне медаль и титул. Денежный приз отсутствовал, спонсора для шахматного турнира найти сложно. Деньги в Сенегале в основном выделяют на футбол, - поделилась Надежда.

Как признается Надежда, в Сенегале шахматы - это не самый популярный вид спорта, но те, кто в них играет, действительно увлечены своим хобби.

Тут люди медлительные, наверное, из-за жары, поэтому шахматы для них идеальная игра. Сейчас шахматы становятся все более популярны в школах. Для детей это как факультатив. И это я считаю оптимальным вариантом, - высказалась кировчанка.

Напомним, министерство образования и науки России намерено ввести обязательный урок по шахматам для начальных классов. Дети будут играть в шахматы раз в неделю. Надежда объяснила, что не совсем согласна с таким решением. В Сенегале дети имеют право выбора во многом, например, они могут сами выбирать, чем заниматься: шахматами, футболом или садоводством.