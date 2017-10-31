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Главная Новости Судебные приставы получили право задерживать должников по элементам

Судебные приставы получили право задерживать должников по элементам

31 октября 2017 Служба новостей progorod43.ru Возрастное ограничение: 0+
из архива "Мой Про Город"
Новая мера позволит в более короткие сроки вернуть долги по элементам

Владимир Путин подписал закон, разрешающий судебным приставам самостоятельно задерживать и доставлять для составления протокола должников по алиментам. Информацию опубликовали на портале РИА Новости с ссылкой на принятый документ.

Согласно закону, такая мера касается должников, которые не оплачивают содержание своих несовершеннолетних детей, совершеннолетних нетрудоспособных детей или нетрудоспособных родителей.

Глава думского комитета по законодательству Павел Крашенинников отметил, что нередко должники, которые два и более месяца без уважительной причины не платили алименты, не приходят по вызову судебного пристава для составления протокола об административном правонарушении.


Ранее судебные приставы не могли задерживать таких должников и доставлять их для составления протокола. Они должны были обращаться к полицейским, что существенно замедляло процесс.

Глава комиссии Общественной палаты по поддержке семьи, материнства и детства Диана Гурцкая назвала закон своевременным и актуальным. По ее словам, более 20 процентов плательщиков алиментов отказываются выполнять свои обязанности, потому что нет механизмов, которые заставили бы их платить.

 

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Комментарии 1

только что Rezident
Ну понятно дело что обобрать человека за ошибку молодости проще чем выделить нормальное пособие на ребенка. Это вам не "Пальмиры" за счет налогоплательщиков восстанавливать..
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