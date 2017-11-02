Экстренную стоматологическую помощь в Кирове будут оказывать по другому адресу

Экстренную стоматологическую помощь в Кирове будут оказывать по другому адресу02 ноября 2017 Служба новостей progorod43.ru Возрастное ограничение: 0+
из архива progorod
Это связано с проведением ремонтных работ в поликлинике на Карла Либкнехта
С 7 ноября экстренную стоматологическую помощь в Кирове начнут временно оказывать по новому адресу. Об этом сообщают в областном минздраве.
Уточняется, что в кабинете экстренной и неотложной медпомощи стоматологической поликлиники на Карла Либкнехта, 92 будет проходить ремонт. В связи с этим временно кировчан будут принимать в дежурном кабинете стоматологической поликлиники на Производственной, 10.
В будние дни врачи будут принимать пациентов с 20.00 до 07.00, а в выходные и праздничные дни – круглосуточно.
Кстати, ремонтные работы в кабинете экстренной и неотложной медпомощи на Карла Либкнехта продлятся до 31 января 2018 года.
Комментарии 0
Поделись комментариями