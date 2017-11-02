В Кирове произошло два пожара на стройках

В среду, 1 ноября 2017 года, в Кирове на улице Розы Люксембург загорелся строительный вагон. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Кировской области.

На пульт спасателей сигнал о происшествии поступил в 21:16. К месту происшествия выехали два пожарных расчета.

На стройплощадке дома по адресу Розы Люксембург, 71 горит бытовка, - сообщил очевидец в группе «Строим Киров».

В пресс-службе ГУ МЧС по Кировской области рассказали, что причиной возгорания стало короткое замыкание. Известно, что в момент возгорания в строительном вагончике находился сторож, он успел выскочить до того момента, как огонь охватил бытовку.

Вы результате пожара обгорели стены изнутри и снаружи дощатого строения, обшитого железом, сгорел утеплитель минвата, - рассказали в ГУ МЧС по Кировской области.

В происшествии никто не пострадал.

В 2:29 произошел еще один пожар в бытовом вагончике на улице Щорса. Бытовка на Щорса также сгорела полностью. Причина возгорания устанавливается, в ГУ МЧС не исключают, что это был поджог.



