Бывшие коллеги Никиты Белых рассказали о его зарплате, привычках и работе

1 ноября в Пресненском районном суде Москвы прошло девятое заседание по делу Никиты Белых. На нем допрашивали следующих свидетелей: экс-министра лесного хозяйства Кировской области Равиля Ахмадуллина, экс-министра внутренней и информационной политики Кировской области Бориса Веснина, экс-министра развития предпринимательства, торговли и внешних связей Кировской области Алексея Вершинина. Онлайн-трансляцию заседания вела zona.media.

1) Равиль Ахмадуллин сказал, что узнал о задержании Никиты Белых из новостного сюжета по телевизору. Он охарактеризовал экс-губернатора как грамотного, ответственного, постоянно работал.

В настоящем судебном заседании вы достоверно утверждаете, что вам не было известно об оказываемом Белых и Щерчковым поддержке предприятий Ларицкого? - спросили у Равиля. Мне ничего не было известно, - ответил он.

2) Бориса Веснина спросили о Фонде поддержки инициатив губернатора области, Военно-историческом обществе. Он рассказал, что фонд финансировался за счет средств губернатора. Деньги Никита Белых перечислял в 2010–2012 году, а с 2013-го - он не помнит. Деньги Никита Белых перечислял сам или передавал через Бориса Веснина. Никита Белых перечислял всю свою зарплату в этот фонд, а также на благотворительность. Как правило, взносы переводили по безналичному расчету, но можно было помогать фонду и наличными. Бориса Веснина спросили на какие цели из фонда тратились деньги.

Например, 60 спортивных площадок было установлено, - сказал Борис. Так, спорт. Что еще? - спросили у него. Фонтаны. Еще? Подарки закупались на Новый год для детей-сирот. Вам что-либо известно о внесении таких взносов представителями НЛК и УК Лесхоз? Я такого не помню. А могли бы в фонд вносить денежные средства во благо проведения избирательной кампании? Вопросы, непосредственно связанные с избирательной кампанией, не могли прямо финансироваться за счет этого фонда. Но вопросы, например, связанные с разъяснением гражданских прав, могли решаться за счет фонда. То есть, например, за счет фонда нельзя разместить рекламу «Голосуйте за Белых!», но можно «Приходите на выборы».

Далее у Бориса Веснина спросили, что ему известно о тратах Никиты Белых. Тот ответил, что экс-губернатор часть денег тратил на благотворительность, часть - на личные нужды. Деньги, заработанные Никитой Белых, до вступления в должность губернатора, также частично направлялись и на содержание его детей, которые живут в Перми, обучение сына в Англии. Также Борис сказал, что никаких ценностей у Никиты Белых он не припомнит. Далее Бориса Веснина спросили, обращался ли к нему Никита Белых с просьбой передать кому-нибудь деньги.

Иногда Никита Юрьевич был в командировке, он мог мне написать: «Возьми 30 тысяч рублей, положи в конверт, передай тому-то». Он пояснял зачем? — спрашивает судья. Нет. Это была товарищеская просьба.

Борис уточнил, что суммы не превышали нескольких десятков тысяч рублей. Также он сказал, что не знает, почему Никита Белых перестал направлять свою зарплату и сбережения в фонд. Сам Белых спросил у Веснина, употреблял ли он алкоголь.

Ну вы большую часть срока вообще не увлекались алкоголем. Могли выпить в ресторане в компании бутылку вина, но не самую дорогую, конечно. Не знаю, две тысячи рублей, — сказал Веснин.

С 2016 года Белых вообще не пил, однако ему продолжали дарить алкоголь. Поэтому они его затем продавали на аукционе и отправляли деньги в фонд.

Прокурор зачитал показания Бориса, которые он дал на следствии. Борис Веснин тогда рассказал, что Никита Белых курил дорогие сигары и пил дорогое вино, содержал семью, троих сыновей, а в заграничных командировках выбирал дорогие отели. Помимо этого, в 2015 году он подарил бывшей жене автомобиль, дорогое кольцо с бриллиантом. С 2014 по 2016 года Никита Белых якобы просил «дать конкретным девушкам деньги», к которым он обращался за какими-то услугами.

На это Борис Веснин ответил, что те показания, которые он давал во время заседания суда, более точные.

3) Алексей Вершинин (еще один свидетель) рассказал про Фонд поддержки инициатив губернатора. Кто был учредителем, ему неизвестно, когда он появился — тоже. Алексей Вершинин курировал Фонд социальных инициатив Вятка. Средства из этого фонда направлялись на ремонт фасадов, строительство фонтанов, благоустройство. Фонд принимал деньги как от частных, так и от юридических лиц. УК «Лесхоз» и НЛК тоже направляли письма. Алексей сказал, что сложно было собрать деньги на ремонт Спасского собора, потому что это большая сумма - 50 миллионов рублей. Он об этом сказал Никите Белых и тот пообещал, что деньги будут. Далее Алексей рассказал, что произошло во время работы Никиты Белых на должности губернатора:

Была построена набережная, были построены "Ледовый дворец", плавательный бассейн 50-метровый.

Свидетель сказал, что восхищался мужеством Никиты Белых, так как он пил горсти таблеток, но при этом всегда держался молодцом, играл в теннис, плавал.

Следующее заседание суда пройдет 15 ноября.

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