В Кирове прошла траурная акция в память о погибших в авиакатастрофе

В Кирове прошла траурная акция в память о погибших в авиакатастрофе27 декабря 2016, 09:52 Служба новостей progorod43.ru Возрастное ограничение: 16+
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Акция прошла 26 декабря в 21:00
В Кирове в день траура, 26 декабря, прошла акция "Свеча памяти", посвященная всем погибшим в авиакатастрофе над Черным морем.
Кировчане в соцсетях написали посты со словами соболезнования родным и близким погибших. А вечером во всех городах России прошла акция "Свеча памяти". В Кирове горожане ставили на окна свечи в знак скорби. Акция прошла в 21:00.
Фото Ирины Беляевой:
- Скорбим и соболезнуем, - написала Ольга Герасимова.
Фото Любови Мамаевой:
- Минута памяти. Россия, держись, - написала koriakovtsevadaria
Напомним, что 25 декабря всю Россию потрясла новость об авиакатастрофе, которая произошла рано утром над Черным морем. 92 человека, которые находились на борту самолета Минобороны РФ Ту-154, погибли. Подробности здесь.
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