В Кирове прошла траурная акция в память о погибших в авиакатастрофе

В Кирове в день траура, 26 декабря, прошла акция "Свеча памяти", посвященная всем погибшим в авиакатастрофе над Черным морем.

Кировчане в соцсетях написали посты со словами соболезнования родным и близким погибших. А вечером во всех городах России прошла акция "Свеча памяти". В Кирове горожане ставили на окна свечи в знак скорби. Акция прошла в 21:00.

Фото Ирины Беляевой:

- Скорбим и соболезнуем, - написала Ольга Герасимова.

Фото Любови Мамаевой:

- Минута памяти. Россия, держись, - написала koriakovtsevadaria

Напомним, что 25 декабря всю Россию потрясла новость об авиакатастрофе, которая произошла рано утром над Черным морем. 92 человека, которые находились на борту самолета Минобороны РФ Ту-154, погибли. Подробности здесь.